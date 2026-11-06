Ceglédi Zoltán új jelentést adott a stand-upnak: innen szép felállni

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Ceglédi Zoltánnak nem volt könnyű éve. Hont András ötmédiás alapítótársa 2024. március 1-jén még azt üzente Magyar Péternek, hogy:

„Mindenesetre szokj hozzá, hogy én mindig itt leszek, te meg már fél év múlva is csak egy rettenetesen cringe emlék leszel arról, hogy az ellenzéki nyilvánosság hogy tud beleszeretni valakibe, majd ejteni.”

Ehhez képest április 12-én, a Tisza-kétharmad napján eltűnt a Facebookról, majd pár napra rá az Indexen bejelentette, hogy egy időre visszavonul (és esetleg baristának áll).

Hosszú hónapokig nem lehetett látni, augusztusban viszont a Dumaszínház meghirdette az új önálló estjét, így:

„Ceglédi Zoltán új önálló estje nem egy hatszázadik térdhajtás a mindenkori győzteseknek, hanem azokra gondol, akik nem olyan szerencsések és látványosak, hogy főszereplői legyenek a politikának. Akik eltűnnek két kampány és két kötelező lelkesedés között. Ez az este nem egy kampánygyűlés: nem kell beállni a következő sorba, megtanulni az új jelszavakat, vagy úgy tenni, mintha minden rendben volna. Lehet nevetni azon is, amin máshol inkább hallgatnak, és a szomszédra nézve felismerni: jé, te is ezt gondolod! Ja, és a lényeg: 100 hasznos tipp, hogy addig is jól legyünk, míg újra jól leszünk. Harapjon rá és fellélegezhet!”

Ceglédi szeptemberben új műsorral, de a régi lendülettel tért vissza az ÖT-re, és idáig vélhetően az új estjét csiszolgatta, már amikor az ideje engedte, ugyanis állítása szerint többek között azzal töltötte az elvonulását, hogy lefeküdt mindenkivel, aki szembejött, bár, mint írtuk, – a kirándulni induló óvodáscsoportok és a piacra tartó nénik szerencséjére – teljesen el volt tűnve.

Ilyen előzmények ismeretében mentünk el a MIXÁT Dumaklubba a Mit eszik a prérifarkas? című, kb. 70 perces előadásra, hogy megnézzük, sikerült-e levonni a tanulságokat, van-e élet a politikai elemzői halál után, és hogy megtudjuk, mik azok a hasznos tippek, amikkel újra jól lehetünk (ilyenek nem voltak). Egy dologban nem kételkedtünk: vagy vele, vagy rajta, de jót fogunk röhögni. Nem egészen így alakult.