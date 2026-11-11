„Hálás vagyok” – Magyar Péter reagált Varga Juditnak

„A ma elhangzott személyes és méltatlan állítások kapcsán megismétlem, hogy nem haragszom. Hálás vagyok a múltért és a három gyermekünkért. Most is és a jövőben is igyekszem csak a szépre emlékezni”

– írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon, miután szerdán a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság ülésén, és előtte tett nyilatkozatában is róla beszélt volt felesége, a korábbi igazságügyi miniszter, Varga Judit.

Varga a bizottság ülésén többek között azt mondta, hogy Magyar Péter lenézte őt, mert miniszteri hatalmát soha nem fordította saját céljaira, illetve otthon alázta és gyalázta, hogy „milyen debil szobanövény vagyok, hogy azt sem tudom, mi történik itt a városban és az országban”.

A volt miniszter a fideszes Patriótának pedig így nyilatkozott: „Akik nem értik, hogy most mi történik velünk, és kétségbe vannak esve, azoknak azt szeretném üzenni, hogy mindig van kiút. Szerintem az első lépés az, hogy ne féljenek Magyar Pétertől. És ne hagyják, hogy a belőle áradó gyűlölet átvegye a szeretet helyét a szívükben.”

Varga Juditnak volt egy megjegyezése a nem fizetett tartásdíjra is, erre reagálva ezt írta kommentben Magyar: „Közös gyerekfelügyelet és heti váltott nevelés mellett nincs tartásdíj. Kérésünkre ez volt a bíróság ítélete is. Ennek ellenére 600 ezer forintot fizetek a volt feleségemnek havonta.”

A volt igazságügyi miniszter meghallgatását percről percről frissülő cikkünkben tudja követni.