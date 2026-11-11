Varga Judit: Ne hagyják, hogy a Magyar Péterből áradó gyűlölet átvegye a szeretet helyét!

„Akik nem értik, hogy most mi történik velünk, és kétségbe vannak esve, azoknak azt szeretném üzenni, hogy mindig van kiút. Szerintem az első lépés az, hogy ne féljenek Magyar Pétertől. És ne hagyják, hogy a belőle áradó gyűlölet átvegye a szeretet helyét a szívükben”

– ezt nyilatkozta a fideszes Patriótának Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter, aki azért tért vissza szerdán a parlamentbe, mert beidézte őt a Toroczkai László által elnökölt, végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság. Az ülés előtti rövid nyilatkozatában arról is beszélt, hogy jó érzés számára visszatérni az épületbe.

Támogatóinak azt üzente: „Hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy üzenjek annak a nagyon sok jó embernek, akik az elmúlt három évben, vagy személyesen, szóban, vagy üzenve közvetlen, közvetlenül nagyon sok jót kívántak nekem. Nagyon sok erőt adtak, köszönöm az imáikat.” Szerinte most „azt látjuk, hogy az igazság előbb-utóbb kiderül, és nagyon sok hazugság omlik össze.”

Szerinte „benne volt a futószalagon történő eseményekben”, hogy beidézik, hiszen már Fürcht Pál nyilatkozata előtt döntött erről a bizottság. Szavait azzal zárta: „Nagyon remélem, hogy a jelenlévő baloldali mainstream sajtóorgánumok azzal kezdenek, hogy bocsánatot kérnek, amiért öt éve sároznak ezzel az üggyel.” Korábban Fürcht a meghallgatásán arról beszélt, hogy tudomása szerint Varga miniszterként nem tudott Völner Pál és Schadl György korrupciójáról. A volt igazságügyi miniszter meghallgatását percről percről frissülő cikkünkben tudja követni.