A nők már tüntettek, aláírtak, kampányoltak – most a kormányon a sor

A cikk szerzője Burtejin Zorigt politológus.

Az új kormány megalakulásakor sokan vártuk, hogy végre érdemi előrelépés történik a nők és férfiak egyenlősége terén. Történtek egyeztetések minisztériumok és nőjogi szervezetek között, de egyelőre nem látszik, hogy a nőjogi szempontok önálló politikai prioritássá váltak volna. Az Isztambuli Egyezmény ügye különösen jól mutatja ezt.

Tüntetés az Isztambuli Egyezmény ratifikálásért 2026-ban Budapesten Fotó: Bankó Gábor/444

Az egyezmény ratifikálását számos nőjogi szervezet követeli már régóta. Miközben Magyar Péter más politikai ügyekben rendszeresen és határozottan hallatja a hangját, ebben a kérdésben az október 23-i beszédéig hallgatott. Ebben legalább elhangzott, hogy sok egyéb más mellett az is feladatuk, hogy a bántalmazott nők időben védelmet kaphassanak. Ezt megelőzően a legfontosabb fejlemény az ügyben a Tisza-frakció női képviselői által létrehozott Női Műhely megalakulása volt.

Pásztor Anett, a műhely egyik szószólója arról beszélt, hogy az egyezmény ügye kiemelt prioritás a műhelyben. Ez biztató lépés, de vajon mikor lesz ebből konkrét politikai állásfoglalás, majd döntés? Az új kormány számára ez politikailag is magas labda: egyértelműen megmutathatná vele, hogy a nők biztonságát valóban fontosnak tartja. Nehezen érthető, miért nem élt mostanáig ezzel a lehetőséggel.

Szeptemberben, amikor az egyezményről kérdezték, Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke azt mondta, hogy a döntéshozók akkor fognak cselekedni, ha érzékelik a társadalmi nyomást. Joggal merül fel a kérdés: mekkora nyomásra van szükség? Hány tüntetésre, hány aláírásra, hány nyílt levélre?

A Parlament előtt már tartottak demonstrációt az egyezmény ratifikációjáért, több petíciót is indítottak, a legutóbbit több mint 25 ezren írtak alá, és egymással versengő női médiumok fogtak össze egy közös kampányban. Sőt, október 30-ára újabb megmozdulást szerveznek. A demonstráció és a petíció egyik szervezője Hajnal Edina, a Hétköznapi Feminizmus oldal szerzője, aki három gyermek mellett vállalta ezt a munkát. Az ő példája is megmutatja, hogy a nőknek a mindennapi feladataik és kötelezettségeik mellett kell időt és energiát fordítaniuk arra is, hogy a saját biztonságukat érintő ügyekben változást érjenek el. A nőjogi szervezetek pedig gyakran szűkös erőforrásokból dolgozva próbálják elérni, hogy a döntéshozók komolyan vegyék ezeket a kérdéseket. Az ügy tehát nem a civileken múlik, hanem a politikai vezetés felelősségén.

Mintha most még azt is a nőknek kellene elérniük, hogy a kormány felismerje egy nemzetközi egyezmény ratifikációjának jelentőségét. Nem arról van szó, hogy a társadalmi igénynek ne lenne fontos szerepe. A demokratikus politika természetes része, hogy az emberek megszervezik magukat, képviselik az érdekeiket, és követeléseket fogalmaznak meg a döntéshozók felé. A probléma inkább az, hogy nem minden társadalmi csoport képes ugyanolyan erővel hallatni a hangját.

Vannak társadalmi csoportok, például a taxisok, amelyek egy jól szervezett tiltakozással képesek gazdasági fennakadásokat okozni, és ezzel olyan politikai nyomást gyakorolni, amely gyors választ kényszeríthet ki. Más ügyekben viszont a változásért küzdőknek hosszú éveken át kell dolgozniuk korlátozott erőforrásokkal és kevés nyilvánosság mellett. A nők elleni erőszak megelőzése gyakran ebbe a kategóriába tartozik, mintha az áldozatok védelme pusztán „női” ügy lenne.

Pedig nem az a kérdés, hogy ki melyik nemhez tartozik, hanem az, hogy milyen társadalomban akarunk élni, és mit várunk el az államtól az erőszak megelőzése és az áldozatok védelme terén. A nők elleni erőszak nem kizárólag női ügy, az Isztambuli Egyezmény ratifikációjáról pedig nem csak a női képviselők döntenek. Hol vannak ebben a férfi politikusok?

A kormány a kisebb dízelautók üzembentartói számára támogatást vezetett be, amelyet az érintetteknek kérniük sem kell: a Magyar Államkincstár a NAV adatai alapján automatikusan folyósítja. Miért képes az állam bizonyos ügyekben proaktívan, különösebb társadalmi nyomás nélkül cselekedni, miközben a nők biztonságát érintő kérdésekben a civil szervezeteknek, petícióknak és tüntetéseknek újra és újra fel kell hívniuk a figyelmet a probléma súlyára?

Tüntetés az Isztambuli Egyezmény ratifikálásért 2026-ban Budapesten Fotó: Bankó Gábor/444

Egy kormány nem csupán reagál a társadalmi nyomásra, hanem maga is alakítja, mely ügyeket tekinti fontosnak, és melyekre fordít politikai figyelmet és erőforrásokat. Éppen ezért kérdés, hogyan viszonyul a Tisza-kormány és a Parlament ehhez. Egy új politikai vezetéstől sokan azt várják, hogy ne egyszerűen más szereplőket helyezzen a döntéshozatalba, hanem a politikai működés módján is változtasson. Ha a nők egyenlősége és biztonsága fontos cél, akkor annak nemcsak a beszédekben és az egyeztetéseken kell megjelennie, hanem konkrét döntésekben is.

Nemzetközi példa is mutatja, hogy egy társadalmi igény látványos lépésekkel megkerülhetetlen politikai nyomássá válhat. 1975. október 24-én az izlandi nők óriási többsége egy napra letette a munkát: a fizetettet és a fizetetlent egyaránt. Leálltak a munkahelyek, az iskolák és az üzletek, a férfiaknak pedig a gyerekekkel is egyedül kellett boldogulniuk. A következő évben elfogadták az ország első átfogó egyenlőségi törvényét. Az ilyen fellépésekre azonban nem kellene, hogy szükség legyen: egy valódi rendszerváltás azt is jelenti, hogy a nőknek nem kell újabb és újabb akciókkal kivívniuk, hogy a döntéshozók meghallják őket.

A magyar nők már most megtették, ami tőlük telt: tüntettek, aláírtak, kampányt szerveztek. Az Isztambuli Egyezmény ratifikációja nem az ő dolguk, hanem a kormányé és a Parlamenté. Nekik kell dönteniük, nem pedig újra a nőktől várni a cselekvést. Meddig kell még bizonyítaniuk, hogy számít a szavuk?