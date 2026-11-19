Hosszú nyílt levelet írt Dávid-Joó Zsanett, az M1 Híradó korábbi műsorvezetője a közmédia megbízott vezérigazgatójának, Horváth P. Andrásnak, miután
Dávid-Joó a nyílt levelében elmesélte élményeit a felfüggesztéséről, valamint a kirúgásáról. Így írta le a helyzetét: „ Öt hónapig vártam az M1 Híradó műsorvezetőjeként, hogy megkapjam a következő beosztásomat. Azt mondták, hamarosan megírják, mikor mehetek újra dolgozni. Közben megpályáztam a közmédia vezetését. A Független Közmédia Testület érvényesnek találta a pályázatomat. A tizennégy továbbjutó nevének kihirdetése után egy nappal megérkezett a levelem. A munkáltatóm arról értesített, hogy meg kívánja szüntetni a munkaviszonyomat.” A levélhez Dávid-Joó mellékelt egy emailt is, amit a screenshot szerint november 11-én küldtek neki a közmédiától, és amelyben még mindig arról beszéltek, hogy fel van függesztve a híradós, nem pedig kirúgva.
A Független Közmédia Testület tagjai értetlenül fogadták a visszalépését, ehhez ezt a magyarázatot fűzte: „Ha a munkaviszonyom ügyében bírósághoz fordulok, ott a saját igazamat fogom képviselni. Nem tartanám helyesnek, hogy közben annak az intézménynek a vezetésére pályázzam, amelynek a döntését vitatom.”
A volt híradós ezután több kérdést is a vezérigazgatóhoz szegezett:
Hozzátette azt is: „Az én arcomat látták a nézők. A saját munkámért vállalom a felelősséget. Ha az átvilágítás az én munkámban kifogásolható döntést tárt fel, kérem, mondja meg nekem, mi volt az. Ha a munkaköröm szűnik meg, kérem, ezt mondják ki. A kettő között egy ember szakmai becsülete a különbség.”
Dávid-Joó azt szeretné, hogy „mindenkinek mondják meg a szemébe, miért kell mennie. Ha egy szakmai döntéséért teszik felelőssé, nevezzék meg azt a döntést. Aki pedig méltánytalannak érzi, ami vele történik, elmondhassa ezt nyilvánosan is.”
A Független Közmédia Testület tagjai értetlenül fogadták Dávid-Joó Zsanett bejelentését.
Segítünk azoknak, akik fogadást kötnének az eredményre: összeszedtük, mit érdemes tudni a jelentkezőkről, akik benyújtották pályázatukat az MRTV vezérigazgatói pozíciójára, és nem szórták ki őket az első körben.