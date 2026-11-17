November 12-ig adhatták be pályázatukat a közmédia vezérigazgatói posztjára jelentkezők, a Független Közmédia Testület (FKT) pedig már másnap el is kezdte feldolgozni őket. A 27 beadott pályázatból az első körben ki is szórtak 13-at, mert érvénytelennek találták őket. A maradék 14 jelöltet november 19. csütörtökön és november 20. pénteken hallgatják meg.
A meghallgatásokat a Testület a honlapján élőben közvetíti: a nyertes határozatlan idejű kinevezést és kezdetben bruttó havi 2,9 millió forintos alapfizetést kaphat. Most összegyűjtöttük, mit érdemes tudni a pályázókról a meghallgatás előtt.
A 14 jelölt között négy olyan ember van, akit megalapozottan titulálhatunk NER-árvának, illetve egy olyan is, aki korábban a parlamentben is ült képviselőként – valamint akad még sorozatszínészből lett topmenedzser, illetve PR-szakember is. Névsor szerint mutatjuk be a 12 férfit és két nőt.
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Készült egy újabb jó, magyar sorozat. Különösebb erőlködés vagy szájbarágás nélkül vontak be a történetbe aktuális, a magyarországi közéletet is érintő témákat, és még egy bizarr természetfeletti csavart is sikerült belecsempészni a Keselyű című minisorozatba.
Még a héten meghallgatja őket a Független Közmédia Testület.
A vezérigazgató maximális bruttó havi alapbére 2 904 600 forint lesz.
A pályázatot bonyolító Független Közmédia Testület 27 jelölt közül válogat. Mutatjuk a teljes névsort.
A Kút készítői megijedtek, ezért kiszedték a jelenetet, ennek ellenére mégis öt emberről tudunk, akiket Kálomista kirúgott.