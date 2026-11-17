Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

November 12-ig adhatták be pályázatukat a közmédia vezérigazgatói posztjára jelentkezők, a Független Közmédia Testület (FKT) pedig már másnap el is kezdte feldolgozni őket. A 27 beadott pályázatból az első körben ki is szórtak 13-at, mert érvénytelennek találták őket. A maradék 14 jelöltet november 19. csütörtökön és november 20. pénteken hallgatják meg.

A meghallgatásokat a Testület a honlapján élőben közvetíti: a nyertes határozatlan idejű kinevezést és kezdetben bruttó havi 2,9 millió forintos alapfizetést kaphat. Most összegyűjtöttük, mit érdemes tudni a pályázókról a meghallgatás előtt.

A 14 jelölt között négy olyan ember van, akit megalapozottan titulálhatunk NER-árvának, illetve egy olyan is, aki korábban a parlamentben is ült képviselőként – valamint akad még sorozatszínészből lett topmenedzser, illetve PR-szakember is. Névsor szerint mutatjuk be a 12 férfit és két nőt.