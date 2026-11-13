Indul a casting a közmédia vezetéséért: Papp Réka Kinga és az egykori éhségsztrájkoló szakszervezetis Nagy Navarro Balázs is bejelentkezett

Média

Összesen 27-en jelentkeztek a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatói posztjára. A pályázók névsorát pénteken tette közzé a kiválasztást lebonyolító Független Közmédia Testület (FKT), amely hétfőre ígért tájékoztatást arról, mikor hallgatják meg a jelentkezőket. A nyertes határozatlan idejű kinevezést és kezdetben bruttó havi 2,9 millió forintos alapfizetést kaphat.

A listán több olyan pályázó szerepel, aki korábban már nyilvánossá tette indulási szándékát. Köztük van Kert Attila, az Euronews magyarországi vezetője, Fischer András, a Danubius Rádió és az Origo korábbi vezérigazgatója, valamint a tévés szakmában Pierre-ként ismert Herman Dániel Péter kreatív producer. Indul Szabó Stein Imre is, aki korábban a közrádióban és a köztévében dolgozott, később az RTL Klub, majd a Zeneakadémia kommunikációs igazgatója volt.

Forrás: Facebook

A pályázók között találjuk Nagy Navarro Balázst, a közmédia egykori újságíróját és szakszervezeti vezetőjét, aki 2011-ben éhségsztrájkkal tiltakozott az MTVA hírszerkesztési gyakorlata ellen. Jelentkezett Papp Réka Kinga újságíró-publicista, valamint Zsolt Péter szociológus, kommunikációkutató is. A névsorban szerepel Dávid-Joó Zsanett korábbi közmédiás munkatárs, akiről a Telex augusztusban megírta, hogy az átmeneti vezetés felfüggesztette a munkavégzés alól.

A pályázók teljes névsora:

  • Amin Zoltán
  • Bakó Lajos
  • Bakonyi Péter
  • Berkes Bence
  • Dancsó Béla
  • Dávid-Joó Zsanett
  • Kert Attila
  • Erdei Krisztián
  • Faragó Péter György
  • Fischer András
  • Fülöp Viktor
  • Herman Dániel Péter
  • Horváth Dori Gábor
  • Katona Szilvia
  • Kertész György
  • Komár István
  • Malcsiner Maximilián Péter
  • Nagy Navarro Balázs
  • Papp Réka Kinga
  • Plavecz Péter
  • Pusztai Ferenc
  • Szabó Stein Imre
  • Szente Zoltán
  • Szuchy Péter Ferenc
  • Tóth Zoltán András
  • Vöő György József
  • Zsolt Péter

A vezérigazgatóról az FKT tagjai döntenek. Előbb személyesen meghallgatják a pályázókat, majd egymástól függetlenül pontozzák őket. Az esetleges összeférhetetlenséggel érintett tagok nem értékelhetik az adott jelentkezőt. A két legmagasabbra értékelt pályázó jut a végső fordulóba, ahol nyílt, egyszerű többségi szavazással választják ki a győztest. Szavazategyenlőség esetén az FKT elnökének voksa dönt. Az új vezérigazgatónak legkésőbb a megválasztását követő 30 napon belül munkába kell állnia.

A pályázatot október 13-án írták ki. A felhívás szerint a testület olyan vezetőt keres, aki a függetlenség, a sokszínűség és az elszámoltathatóság elvei mentén újítaná meg a közmédiát. Az intézmény július óta átmeneti vezetéssel működik: az Országgyűlés Művelődési Bizottsága Horváth P. András ügyvédet nevezte ki ideiglenes vezérigazgatónak, a hírigazgatóság élére Bodacz Balázs, a rádiócsatornák élére Kerényi György, az online terület vezetésére Mészáros Zsófia került. Utóbbi megbízatása október végén lejárt, miután elvégezte a hozzá tartozó területek átvilágítását.

A vezetőváltás a közmédia kormányváltás után megkezdett átalakításának következő lépése. Az átmeneti vezetők feladata az intézmény működésének átvilágítása, a korábbi propagandagyakorlat felszámolása és a hírszolgáltatás szakmai megújítása volt. A folyamatot viták is kísérték: különösen Bodacz Balázs kinevezése váltott ki nagy visszhangot, miután Pikó András józsefvárosi polgármester felidézte, hogy a hírigazgató korábban a Hír TV-nél lejárató anyagot készített a lányáról. Bodacz később bocsánatot kért az eset miatt.

Arról, hogy szükség van-e egyáltalán közmédiára a jelenlegi médiakörnyezetben, ebben az adásban beszélgettünk hosszasan a meghívott szakértőkkel:

Forrás
Média Kert Attila Pikó András Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt Bodacz Balázs Független Közmédia Testület Szabó Stein Imre Dávid-Joó Zsanett hír tv Herman Dániel Péter papp réka kinga Zsolt Péter Országgyűlés Művelődési Bizottsága Fischer András nagy navarro balázs
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