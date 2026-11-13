Indul a casting a közmédia vezetéséért: Papp Réka Kinga és az egykori éhségsztrájkoló szakszervezetis Nagy Navarro Balázs is bejelentkezett

Összesen 27-en jelentkeztek a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatói posztjára. A pályázók névsorát pénteken tette közzé a kiválasztást lebonyolító Független Közmédia Testület (FKT), amely hétfőre ígért tájékoztatást arról, mikor hallgatják meg a jelentkezőket. A nyertes határozatlan idejű kinevezést és kezdetben bruttó havi 2,9 millió forintos alapfizetést kaphat.

A listán több olyan pályázó szerepel, aki korábban már nyilvánossá tette indulási szándékát. Köztük van Kert Attila, az Euronews magyarországi vezetője, Fischer András, a Danubius Rádió és az Origo korábbi vezérigazgatója, valamint a tévés szakmában Pierre-ként ismert Herman Dániel Péter kreatív producer. Indul Szabó Stein Imre is, aki korábban a közrádióban és a köztévében dolgozott, később az RTL Klub, majd a Zeneakadémia kommunikációs igazgatója volt.

A pályázók között találjuk Nagy Navarro Balázst, a közmédia egykori újságíróját és szakszervezeti vezetőjét, aki 2011-ben éhségsztrájkkal tiltakozott az MTVA hírszerkesztési gyakorlata ellen. Jelentkezett Papp Réka Kinga újságíró-publicista, valamint Zsolt Péter szociológus, kommunikációkutató is. A névsorban szerepel Dávid-Joó Zsanett korábbi közmédiás munkatárs, akiről a Telex augusztusban megírta, hogy az átmeneti vezetés felfüggesztette a munkavégzés alól.

A pályázók teljes névsora:

Amin Zoltán

Bakó Lajos

Bakonyi Péter

Berkes Bence

Dancsó Béla

Dávid-Joó Zsanett

Kert Attila

Erdei Krisztián

Faragó Péter György

Fischer András

Fülöp Viktor

Herman Dániel Péter

Horváth Dori Gábor

Katona Szilvia

Kertész György

Komár István

Malcsiner Maximilián Péter

Nagy Navarro Balázs

Papp Réka Kinga

Plavecz Péter

Pusztai Ferenc

Szabó Stein Imre

Szente Zoltán

Szuchy Péter Ferenc

Tóth Zoltán András

Vöő György József

Zsolt Péter

A vezérigazgatóról az FKT tagjai döntenek. Előbb személyesen meghallgatják a pályázókat, majd egymástól függetlenül pontozzák őket. Az esetleges összeférhetetlenséggel érintett tagok nem értékelhetik az adott jelentkezőt. A két legmagasabbra értékelt pályázó jut a végső fordulóba, ahol nyílt, egyszerű többségi szavazással választják ki a győztest. Szavazategyenlőség esetén az FKT elnökének voksa dönt. Az új vezérigazgatónak legkésőbb a megválasztását követő 30 napon belül munkába kell állnia.

A pályázatot október 13-án írták ki. A felhívás szerint a testület olyan vezetőt keres, aki a függetlenség, a sokszínűség és az elszámoltathatóság elvei mentén újítaná meg a közmédiát. Az intézmény július óta átmeneti vezetéssel működik: az Országgyűlés Művelődési Bizottsága Horváth P. András ügyvédet nevezte ki ideiglenes vezérigazgatónak, a hírigazgatóság élére Bodacz Balázs, a rádiócsatornák élére Kerényi György, az online terület vezetésére Mészáros Zsófia került. Utóbbi megbízatása október végén lejárt, miután elvégezte a hozzá tartozó területek átvilágítását.

A vezetőváltás a közmédia kormányváltás után megkezdett átalakításának következő lépése. Az átmeneti vezetők feladata az intézmény működésének átvilágítása, a korábbi propagandagyakorlat felszámolása és a hírszolgáltatás szakmai megújítása volt. A folyamatot viták is kísérték: különösen Bodacz Balázs kinevezése váltott ki nagy visszhangot, miután Pikó András józsefvárosi polgármester felidézte, hogy a hírigazgató korábban a Hír TV-nél lejárató anyagot készített a lányáról. Bodacz később bocsánatot kért az eset miatt.

Arról, hogy szükség van-e egyáltalán közmédiára a jelenlegi médiakörnyezetben, ebben az adásban beszélgettünk hosszasan a meghívott szakértőkkel: