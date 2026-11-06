Már nem dolgozik a közmédiánál Mészáros Zsófia, írja a Telex.

Mészáros a régi Index főszerkesztőjeként, a 444 vezető szerkesztőjeként és a Pelikán Projekt alapító-tulajdonosként dolgozott, mielőtt elvállalta volna a közmédia átmeneti időszakában az online igazgatóság vezetését.

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Az ideiglenes vezetés feladata a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása, volt.

A Telex megkeresésére a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. sajtóosztálya azt írta, hogy

Mészáros Zsófia megbízását a vezérigazgatói pályázat kiírásáig vállalta. Ezalatt az irányítása alá tartozó területek átvilágítását elvégezte és a közelmúltban visszatért korábbi munkahelyére. Az online hírszolgáltatás jövője a közmédia végleges vezetésének döntése lesz.

Mészáros Zsófia a Pelikán Projektet vezette, mielőtt a közmédiához igazolt.

Frissítés: Információink szerint az online részleg megbízott vezetője Király András, a 444 korábbi szerkesztője lett.