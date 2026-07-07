Elfoglalta helyét az új, ideiglenes vezetés a közmédiában

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Megérkezett az általa kijelölt ideiglenes vezetéssel az MTVA székházába kedd délelőtt Horváth András, az MTVA ideiglenes vezérigazgatója – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden az MTI-vel.

Feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása, hogy a közmédia az elmúlt évek után végre hiteles, objektív és független intézmény legyen – közölte az MTVA. Mint írták, Mészáros Zsófia az online igazgatóságért felel az átmeneti időszakban, Bodacz Balázs a hírigazgatóságét felel, Kerényi György a Kossuth Rádió vezetését, Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet veszi át, és Teszáry Sára a PR és marketing osztály vezetéséért felel, illetve a szóvivői feladatokat látja majd el. Az átmeneti időszak lezárását követően a közmédia végleges vezetőjének kiválasztása nyílt pályázati eljárásban, társadalmi és szakmai egyeztetést követően történik meg – áll a közleményben.

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A Telex információi szerint Horváth P. András átmeneti vezérigazgató felmentette a munkavégzés alól a szimpatikus „Pitbull” néven is ismert Németh Zsoltot, az M1 csatornaigazgatóját.

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A hivatalos bejelentés néhány nap múlva várható.

Diószegi-Horváth Nóra
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