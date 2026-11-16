Tizennégy érvényes pályázat érkezett a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatói posztjára - közölte hétfőn este, a pályázati anyagok vizsgálata után honlapján a cég tulajdonosi jogait gyakorló Független Közmédia Testület (FKT). Az ő pályázataik feleltek meg a kiírásnak:

Amin Zoltán

Bakó Lajos

Bakonyi Péter

Dávid-Joó Zsanett

Fischer András

Herman Dániel Péter

Horváth Dori Gábor

Kert Attila

Kertész György

Malcsiner Maximilián Péter

Papp Réka Kinga

Pusztai Ferenc

Szabó Stein Imre

Tóth Zoltán András

Az érvényes pályázók között van tehát Kert Attila, az Euronews magyarországi vezetője, Fischer András, a Danubius Rádió és az Origo korábbi vezérigazgatója, valamint a tévés szakmában Pierre-ként ismert Herman Dániel Péter kreatív producer. Szabó Stein Imre, aki korábban a közrádióban és a köztévében dolgozott, később az RTL Klub, majd a Zeneakadémia kommunikációs igazgatója volt. A névsorban szerepel Dávid-Joó Zsanett korábbi közmédiás munkatárs, akiről a Telex augusztusban megírta, hogy az átmeneti vezetés felfüggesztette a munkavégzés alól.

Az FKT közleményében azt írják, a pályázókat 2026. november 19. csütörtökön és 2026. november 20. pénteken hallgatják meg. A meghallgatásokat a Testület a honlapján élőben közvetíti.

A vezérigazgatóról az FKT tagjai döntenek. Előbb személyesen meghallgatják a pályázókat, majd egymástól függetlenül pontozzák őket. Az esetleges összeférhetetlenséggel érintett tagok nem értékelhetik az adott jelentkezőt. A két legmagasabbra értékelt pályázó jut a végső fordulóba, ahol nyílt, egyszerű többségi szavazással választják ki a győztest. Szavazategyenlőség esetén az FKT elnökének voksa dönt. Az új vezérigazgatónak legkésőbb a megválasztását követő 30 napon belül munkába kell állnia.

A pályázatot október 13-án írták ki. A felhívás szerint a testület olyan vezetőt keres, aki a függetlenség, a sokszínűség és az elszámoltathatóság elvei mentén újítaná meg a közmédiát. Az intézmény július óta átmeneti vezetéssel működik: az Országgyűlés Művelődési Bizottsága Horváth P. András ügyvédet nevezte ki ideiglenes vezérigazgatónak, a hírigazgatóság élére Bodacz Balázs, a rádiócsatornák élére Kerényi György, az online terület vezetésére Mészáros Zsófia került. Utóbbi megbízatása október végén lejárt, miután elvégezte a hozzá tartozó területek átvilágítását.

A vezetőváltás a közmédia kormányváltás után megkezdett átalakításának következő lépése. Az átmeneti vezetők feladata az intézmény működésének átvilágítása, a korábbi propagandagyakorlat felszámolása és a hírszolgáltatás szakmai megújítása volt. A folyamatot viták is kísérték: különösen Bodacz Balázs kinevezése váltott ki nagy visszhangot, miután Pikó András józsefvárosi polgármester felidézte, hogy a hírigazgató korábban a Hír TV-nél lejárató anyagot készített a lányáról. Bodacz később bocsánatot kért az eset miatt.

Arról, hogy szükség van-e egyáltalán közmédiára a jelenlegi médiakörnyezetben, ebben az adásban beszélgettünk hosszasan a meghívott szakértőkkel: