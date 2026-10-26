A TV2 készített egy Sebestyén Balázs karakterére építő skandináv krimithrillert, ami működik

2007-ben nyilvánosságra hoztak pár régebbi felvételt a Z+ zenecsatorna műsorvezetőiről, ahogy káromkodnak, beszólnak munkatársaiknak vagy a műsorban szereplőknek, fiatal járókelőknek az utcán. Került ki ilyen videó a Lilu néven ismertté vált Kovalcsik Ildikóról, a Zsu néven tévéző Nyúl Zsuzsáról, az azóta már más miatt ismert Rákay Philipről és a karrierjét itt indító Sebestyén Balázsról.

Részben utóbbira épít a TV2 új, Keselyű című minisorozata, ami az eddig megszokott magyar, kereskedelmi tévés sorozatok stílusához képest valami nagyon újat mutat. A Keselyű ugyanis nemcsak skandináv krimi akar lenni, de két rész után úgy tűnik, az is. És nem csak azért, mert a forgatás idején még látható volt néhány hófolt Budapest utcáin.

A sorozat főszereplője Szigethy Zalán, országosan ismert rádiós, karakterét a Keselyű kreatív producere, az RTL-től három évvel ezelőtt kicsekkolt Herman 'Pierre' Péter bevallottan Sebestyén Balázsról mintázta. Pontosabban karaktere egy részét, miszerint mindketten országosan ismert rádiósok, mindketten a feleségükkel dolgoznak együtt és mindkettejük előéletében készült egy olyan felvétel, ami szerint ordenáré módon beszéltek egy tizenéves kislánnyal, akit megszégyenítettek a testalkata miatt.

A fentieken túl sok közös pontot nem találni Sebestyén Balázs és Szigethy Zalán karaktere között, így mondhatnánk azt is, hogy végső soron ez csak reklámnak és hírverésnek volt jó. De ez nem teljesen igaz. Mert bár reklámnak kétségkívül jó volt, abból a szempontból is fontos mindez, hogy a Keselyű alapsztorija szerint gyilkosságok történnek Szigethy Zalán körül, az első gyilkossághoz pedig látszólag igenis sok köze van annak a felvételnek, amin a rádiós még kezdő tévésként megalázott egy tinilányt.

Már az első rész végén úgy tűnik, a problémát sikerült megoldani, hirtelen nem is értettem, hol a cliffhanger, miért kéne nekem tovább néznem ezt a sorozatot, aztán teljesen váratlanul újra visszamentünk az időben. Azonban nem a kislányalázós felvételhez, hanem a 90-es évek kevésbé idilli, falusi vagy külvárosi félnyomorába, ahol hirtelen egy bizarr, első ránézésre természetfelettinek tűnő valamivel találtuk szembe magunkat.

De nem ez volt a legfurcsább, hanem hogy mindez egyáltalán nem volt kínos. Nem fájt nézni, nem esett le senki a vászonról képernyőről, a túlzónak ható megnyilvánulásoknak is volt helye, a dialógusok is emberi nyelven íródtak, a képi világ is stimmelt, és a gyilkosságok is pont annyira voltak látványosak, amennyire az egy átlagos skandináv krimiben elvárható. Nem volt béna, ahogy lendült a kalapács vagy fröcsögött a vér. A hanghatások sem kínosak, egyedül talán egy, az amerikai filmekben hallható vonatfütty megszólalása volt teljesen indokolatlan a budai hegyvidéki éjszakában, de ettől talán eltekinthetünk, tényleg csak szőrszálhasogatás lenne ezt kiemelni.

Még olyan aktuális, a magyarországi közéletet érintő témákat is sikerült különösebb erőlködés vagy szájbarágás nélkül bevonni a történetbe, mint az Ukrajnában zajló háború vagy a délkelet-ázsiai vendégmunkások jelenléte.

Bár eddig csak két részt adtak le a négyből, de így a félidőben azt lehet mondani, ez egy tisztességesen összerakott sorozat, simán érdemelhet annyi dicséretet, amit anno mondjuk az Aranyélet kapott. Igaz, a kettőt felesleges összehasonlítani, mert műfajban, témában és hosszban sem stimmelnek, azonban az összehasonlítás elkerülhetetlen egy ilyen pici országban, ahol csodaszámba megy, ha ténylegesen értékelhető filmsorozatok készülnek. Márpedig itt most egyelőre úgy tűnik, történt egy kisebb csoda.

A kérdés már csak az, hogy a maradék két rész is hasonlóan működőképes lesz-e, illetve hogy végül értelmet nyer-e a bizarr, természetfelettinek tűnő szál és az ahhoz kapcsolódó, híres színészek által előadott versrészletek szerepe.

A sorozatot Kovács István rendezte és Bárány Márton írta N. Nagy Zoltán azonos című regénye alapján, a főbb szerepekben Dér Zsolt, Zsigmond Emőke, Bezerédi Zoltán és Trill Zsolt látható. Ha valaki lemaradt, a TV2 oldalán visszanézhető az első két rész, a maradék kettőt pedig szombat esténként lehet megtekinteni a tévében.