Mára tervezte Dávid-Joó Zsanett meghallgatását a Független Közmédia Testület (FKT), de az M1 Híradó korábbi riportere a helyszínen visszalépett a pályázattól.

A meghallgatásán azt mondta: papíron még mindig a közmédia dolgozója, öt hónapig várta a következő beosztását, ám a mai napig nem igényelték tőle, hogy aktívan munkát végezzen. Viszont miután beadta a pályázatát a vezérigazgatói posztra, levelet kapott a vezetőségtől, amelyben megírták, hogy a munkaviszonyának megszüntetését tervezik. Amikor kiderült, hogy továbbjutott a pályázata, közölték vele, hogy elküldik. Dávid-Joó Zsanett elmondta: felesleges volt releváns pályázatot írnia, ha így döntött a munkáltatója, pedig hitt abban, hogy fel lehet építeni egy független közmédiát.

Az FKT értetlenkedéssel fogadta a döntést, nem értették, hogyan függ össze logikailag Dávid-Joó elbocsátása, valamint a vezérigazgatói pozícióra kiírt pályázata.

Korábban a műsorvezetőről azt írtuk: a jelölt személyes honlapján is megosztotta mostani vezérigazgatói pályázatát, amiben azt írta: szeretné, hogy „ez legyen az utolsó nagy közmédia-átalakítás. Olyan egységes szervezetet és működési rendet hozunk létre, amelyben többé nem a közmédiának kell alkalmazkodnia az aktuális vezérigazgatóhoz, hanem a mindenkori vezérigazgatónak a közmédiához” – fogalmazott.

Fotó: MTVA

A 27 beadott pályázatból az első körben 13-at szórtak ki, mert érvénytelennek találták őket. A meghallgatásokat a testület a honlapján élőben közvetíti: a nyertes határozatlan idejű kinevezést és kezdetben bruttó havi 2,9 millió forintos alapfizetést kaphat. A meghallgatásokat csütörtökön és pénteken tartják, eredményt legkésőbb szombatra ígérnek, de az is lehet, hogy már péntekre is eldől a pozíció sorsa.