Csütörtökön és pénteken hallgatja meg a Független Közmédia Testület (FKT) azt a tizennégy pályázót, aki versenyben van a közmédia vezérigazgatói posztjára: a jelöltek között ott van többek közt Kert Attila Euronews-vezető, Herman Pierre, az RTL korábbi meghatározó arca, valamint a közmédiától a választások után elbocsátott Dávid-Joó Zsanett is.

A 27 beadott pályázatból az első körben ki is szórtak 13-at, mert érvénytelennek találták őket. A meghallgatásokat a testület a honlapján élőben közvetíti: a nyertes határozatlan idejű kinevezést és kezdetben bruttó havi 2,9 millió forintos alapfizetést kaphat.

Bayer Judit, a Független Közmédia Testület (FKT) elnöke csütörtök reggeli sajtótájékoztatóján arról beszélt: szoros versenyre számít a Magyar Rádió és Televízió (MRTV) Nonprofit Zrt. vezérigazgatói posztjára kiírt versenyben, mert úgy látja, hogy kreatív, inspiráló pályázatok érkeztek. Az MTI szerint hozzátette: a közmédia leendő vezérigazgatójának kiválasztási folyamata példaértékű lehet mind a pályázatokban megjelenő kreativitást, mind a folyamat függetlenségét tekintve.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Elmondta azt is, hogy a pályázatokat a későbbiekben nyilvánosságra hoznák az érintettek hozzájárulásával, mert a pályamunkák számos értékes elemet tartalmaznak, amelyekből akár egy tankönyv is készülhetne. Az FKT csütörtök reggel azt közölte a honlapján, hogy a nap folyamán sorrendben Herman Péter Dániel, Bakonyi Péter, Dávid-Joó Zsanett, Kert Attila, Malcsiner Maximilian Péter, Kertész György, Horváth Dori Gábor és Papp Réka Kinga mutathatja fel koncepcióját és válaszolhat a feltett kérdésekre egy-egy órában.