A győri közgyűlés csütörtökön tárgyalta Pintér Bence polgármester javaslatát, ami a Győri Audi ETO-nak fizetendő 100 millió forintról szólt, amivel átmeneti segítséget adhatnak az összeomlás szélére került csapatnak. Valójában azonban egyáltalán nem új forrásról vagy támogatásról van szó.

A gyõztes Gyõr játékosai ünnepelnek a nõi kézilabda Bajnokok Ligája döntõjében játszott Gyõri Audi ETO KC - Odense HB mérkõzés eredményhirdetésén az MVM Dome-ban 2025. június 1-jén. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A győri önkormányzat a következő évre 100 millió forint szponzorációs támogatást nyújt a csapatnak, a felnőttcsapatot működtető kft. kérése viszont az volt az önkormányzat felé, hogy ezt az összeget a körülményekre való tekintettel januárban egy összegben kaphassa meg.

Pintér Bence szerint az egy összegben való utalást csak feltételekkel teljesítik, vagyis:

„A felnőttcsapat a szezon minden kötelező meccsét lejátssza, befejezze a szezont, és biztosítsa a vállalt szponzoráció és városmarketing szolgáltatások teljesítését. A győriek pénzéből csak olyan szponzorációs kifizetés lehetséges, melynek ellenértéke teljesíthető és számon kérhető”.

Múlt héten egyébként rendkívüli elnökségi ülést hívtak össze az ETO-nál, mivel a kézilabdázók közölték, hogy amíg a jelenlegi vezetés van, nem látják biztosítottnak a jövőjüket, és amint lehetőségük lesz rá, azonnal távoznak a klubtól. Az elnökségi ülésen pedig az a döntés született, hogy Fata Edina ügyvezető és Görbicz Anita elnök is távozik, segítve az ETO megmentését. (kisalfold.hu, NSO)