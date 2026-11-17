Fekete bőrű csapattársát felsegítő fehér fradista, a Groupama Aréna előtt Fradi-sálas nőt felsegítő fekete fiatalember – ezeket a képeket osztotta meg a Facebookon kedden Kubatov Gábor. A Ferencváros elnöke. Az idilli képen a felirat szerint „A sport a béke nyelve„ és „Fradistának lenni felelősség”.
A 16 kormányon töltött éven át rasszista hergelésben utazó Fidesz befolyásos politikusának nem ez az első toleranciát hirdető megszólalása a napokban. Miután november elején Milánó főterén a Fradi-tábor egy része karlendítve dicsőítette Mussolinit – amiért egyébként Orbán Balázs megdicsérte őket – Kubatov már arról beszélt, hogy „ezt nem fogja eltűrni”.
Elképzelhető, hogy Kubatovnak elege van a Fradi szurkolóinak a klubra szégyent és potenciálisan súlyos büntetéseket hozó részéből. Ugyanakkor azt a lehetőséget sem lehet kizárni, hogy Kubatov liberális fordulata mögött valami más húzódik meg. Az egykori pártigazgató ősszel embereivel újraválasztatta magát a klub élére, ahonnan a kormány egy külön a kedvéért módosított törvénnyel próbálja elmozdítani.
Fasiszta karlendítések, kirekesztő rigmusok, Mussolini éltetése volt egyes Fradi-szurkolók Dóm téri programja. Kubatov szerint azok, akik ezt csinálták, nem ismerik a Ferencváros alapértékeit.
Miközben Kubatov Gábor arról posztolt, hogy felemelő és megható pillanat, amikor a szurkolók hangja behallatszik az AC Milan elnökével közös ebédjébe.
Az új változat kifejezetten kizárná a sportvezetésből azokat is, akiknek az elmúlt négy évben szűnt meg az országgyűlési vagy európai parlamenti képviselői megbízatásuk.
„A Ferencváros magyar ultrái büszkén és méltósággal érkeztek az olasz városba, hogy támogassák csapatukat és emlékeztessék Európát arra, hogy van mit megvédenünk. Igazi hazafiak!" - értékelt Orbán Balázs.