Fekete bőrű csapattársát felsegítő fehér fradista, a Groupama Aréna előtt Fradi-sálas nőt felsegítő fekete fiatalember – ezeket a képeket osztotta meg a Facebookon kedden Kubatov Gábor. A Ferencváros elnöke. Az idilli képen a felirat szerint „A sport a béke nyelve„ és „Fradistának lenni felelősség”.

A 16 kormányon töltött éven át rasszista hergelésben utazó Fidesz befolyásos politikusának nem ez az első toleranciát hirdető megszólalása a napokban. Miután november elején Milánó főterén a Fradi-tábor egy része karlendítve dicsőítette Mussolinit – amiért egyébként Orbán Balázs megdicsérte őket – Kubatov már arról beszélt, hogy „ezt nem fogja eltűrni”.

Elképzelhető, hogy Kubatovnak elege van a Fradi szurkolóinak a klubra szégyent és potenciálisan súlyos büntetéseket hozó részéből. Ugyanakkor azt a lehetőséget sem lehet kizárni, hogy Kubatov liberális fordulata mögött valami más húzódik meg. Az egykori pártigazgató ősszel embereivel újraválasztatta magát a klub élére, ahonnan a kormány egy külön a kedvéért módosított törvénnyel próbálja elmozdítani.