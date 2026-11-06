Kubatov Gábor a fradisták milánói botrányáról: Ezt nem fogom eltűrni, ha csak öten maradunk a lelátón, akkor öten maradunk

Csütörtökön fantasztikus győzelmet aratott az FTC, emberhátrányban verték a milánói San Siróban 2-0-ra az AC Milant. A mérkőzés azonban nemcsak a siker miatt maradt emlékezetes: a Fradi-szurkolók egy csoportja a város főterén, a Dóm téren botrányosan viselkedett. Olasz lapok beszámolói és videófelvételek szerint a fradisták egy része kirekesztő, többek között menekült- és LMBTQ-ellenes rigmusokat skandált, a háborús bűnös Benito Mussolinit éltette, illetve volt olyan olasz lap, ami fasiszta karlendítésekről is beszámolt. Az ultrák viselkedéséről itt írtunk bővebben.
Az esetre reagálva kemény hangú videóüzenetet posztolt Kubatov Gábor, a Fradi elnöke. Többek között ezeket mondta:
A beszédet azzal zárta, hogy felszólította azokat, „akik ezt elindították tegnap”, hogy „ha nem tudnak viselkedni, inkább ne jöjjenek többet Fradi-meccsre”.
Más korántsem volt olyan szigorú a karlendítő Fradi-táborral, mint a klubelnök. A Kubatovhoz hasonlóan a Fidesz-vezérkarba tartozó Orbán Balázs, a volt miniszterelnök volt politikai igazgatója egyenesen megdicsérte a karlendítő fradistákat, mondván, az ultrák „büszkén és méltósággal érkeztek az olasz városba”, emlékeztették Európát arra, hogy „van mit megvédenünk”, röviden: „igazi hazafiak”.
Miközben Kubatov Gábor arról posztolt, hogy felemelő és megható pillanat, amikor a szurkolók hangja behallatszik az AC Milan elnökével közös ebédjébe.
„A Ferencváros magyar ultrái büszkén és méltósággal érkeztek az olasz városba, hogy támogassák csapatukat és emlékeztessék Európát arra, hogy van mit megvédenünk. Igazi hazafiak!" - értékelt Orbán Balázs.