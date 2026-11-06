Kubatov Gábor a fradisták milánói botrányáról: Ezt nem fogom eltűrni, ha csak öten maradunk a lelátón, akkor öten maradunk

Csütörtökön fantasztikus győzelmet aratott az FTC, emberhátrányban verték a milánói San Siróban 2-0-ra az AC Milant. A mérkőzés azonban nemcsak a siker miatt maradt emlékezetes: a Fradi-szurkolók egy csoportja a város főterén, a Dóm téren botrányosan viselkedett. Olasz lapok beszámolói és videófelvételek szerint a fradisták egy része kirekesztő, többek között menekült- és LMBTQ-ellenes rigmusokat skandált, a háborús bűnös Benito Mussolinit éltette, illetve volt olyan olasz lap, ami fasiszta karlendítésekről is beszámolt. Az ultrák viselkedéséről itt írtunk bővebben.

Az esetre reagálva kemény hangú videóüzenetet posztolt Kubatov Gábor, a Fradi elnöke. Többek között ezeket mondta:

Ami a milánói dóm előtt történt, az őszintén felháborító. Aki ebben részt vett, az nem ismeri a Ferencváros alapértékeit, nem ismeri a történelmét.

Tizenöt éve küzdünk a kirekesztés ellen, és a tegnapi nap mégis kirekesztő rigmusok hangzottak el a Fradi-tábor soraiból Milánó főterén (…) Akik ezt elkezdték, azok a Fradi ellenségei.

Senkit nem ment fel a felelősség alól, hogy ezek a rigmusok nem a stadionban hangzottak el (…) Aki a Fradi sálát fölköti a nyakába, az a Ferencvárost képviseli. A lelátón, a metrón, a milánói főtéren, bárhol a világon.

A Fradiban soha sehol semmilyen formában nincs helye a kirekesztésnek… Ameddig én vezetem ezt a klubot, ezt soha nem fogom eltűrni. Ha csak öten maradunk a lelátón, akkor öten maradunk.

Ma egész Európának arról kellene beszélnie, hogy a Fradi bevette a San Sirót. Ehelyett arról is beszél, ami a Dóm téren történt. A győzelem egy darabját elvettétek a csapattól és a több ezer tisztességes szurkolótól.

A beszédet azzal zárta, hogy felszólította azokat, „akik ezt elindították tegnap”, hogy „ha nem tudnak viselkedni, inkább ne jöjjenek többet Fradi-meccsre”.

Más korántsem volt olyan szigorú a karlendítő Fradi-táborral, mint a klubelnök. A Kubatovhoz hasonlóan a Fidesz-vezérkarba tartozó Orbán Balázs, a volt miniszterelnök volt politikai igazgatója egyenesen megdicsérte a karlendítő fradistákat, mondván, az ultrák „büszkén és méltósággal érkeztek az olasz városba”, emlékeztették Európát arra, hogy „van mit megvédenünk”, röviden: „igazi hazafiak”.