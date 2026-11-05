Mussolinit éltette a karlendítő Fradi-tábor Milánó főterén

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18:45-től Milánóban játszik Európa-liga meccset a Ferencváros, az olasz városba megérkeztek az FTC ultrái is.

Ahogy a milánói dóm előtt felvett jelenetből kiderül, a Fradi-tábor rágyújtott a Tutti, avanti, Benito Mussolini (Mindenki előre, Benito Mussolini!) fasiszta lelkesítő nótára. Aztán közölte az előénekes/kápó, hogy tudja, Nyugaton, meg tán sehol sem szeretik, de akkor is büszkén menjen az egykezes szívtől az égig, ami egészen úgy tűnik, mintha a Mussolinit éltető fekete ruhás ultrák náci karlendítést imitálnának.

Fradi-szurkolók Milánóban
Forrás: Körkép

A dolog annyira megtévesztő, hogy a Fradi elnöke, Kubatov Gábor korábban még videót is készített, hogy ne tűnjön mégsem úgy, mint az a bizonyos karlendítés lenne, csinálják inkább két kézzel. A klub erre minden nemzetközi meccs előtt meg is kéri a szurkolókat, tényleg, nehogy úgy tűnjön. Most is:

„Tisztelettel megkérjük minden kedves szurkolónkat, hogy kerüljenek minden olyan kézmozdulatot, amelyet az UEFA náci karlendítésnek vagy antiszemita jelképnek értelmezhet, és erre figyelmeztessék szurkolótársaikat is. A »szívtől az égig« karmozdulat egy kézzel egyáltalán nem végezhető!”

Nyilván más, ha ez nem a stadionban történik, hanem egy dóm előtt, ahol Európa védelmezői Ferencváros Anti LMBTQ zászlót tartanak. Van, aki Mussolini-pólót is felvett mindehhez, abban a városban, ahol egyébként a partizánok által kivégzett Mussolini holttestét fejjel lefelé fölakasztva közszemlére tették 1945 áprilisban. Ezután elhangzik még egy dal:

„Ha megölnek egy lilát, sírnak a parasztok,
siratják a buzik és a pedofilok,
de ha még egy meghal, ne sirassa senki,
csak az Újpest Ultras paraszt gyökerei,
állé, állé, ó, faszszopó Újpest!”

Közben a kamera finoman pásztázik a dóm homlokzatán:

Forrás

A téren zúgó Mussolini-éltetés meg az újpestiekről szóló nóta messze elhallatszott. Például addig az ebédig, amin a Dóm térhez közel vett részt Kubatov Gábor, az FTC elnöke és az AC Milan vezetősége.

Kuvatov Gábor szerint felemelő és megható pillanat, hogy a csodás Fradi-szurkolók hangja behallatszik.

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„Egy tisztességes, jóindulatú magyar ember, aki ezt a karlendítést kitalálta.”

Kaufmann Balázs
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