Kubatov videón mutatja be, hogyan kell karlendíteni úgy, hogy az ne legyen félreérthető

Mivel videókat is szoktam készíteni, és a vágásban állandóan változnak a különböző technikák, így elég sok „how to” videót nézek. Nem gondoltam, hogy a műfaj csúcsára a Fidesz pártigazgatója, a Ferencváros elnöke egyetlen próbálkozásra felkerül. Pedig ez történt.

„Mivel mindig őszinte voltam a Ferencváros szurkolókhoz, megpróbálok most is az lenni” - kezdi a videót végigkísérő kéztördelős hangulatban Kubatov, majd pár másodpercig megmerevedik ebben a pózban:

Ezután végre rátér a mondandója lényegére, azaz arra, hogy milyen tanulságokat lehet levonni a botrányos válogatotti meccsből. Szeptember 2-án az angolok ellen lépett pályára a nemzeti tizenegy Budapesten, és többek között ilyen félreérthetetlen képek születtek, majd jelentős nemzetközi botrány kerekedett belőle.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A Ferencváros pedig ma fog játszani a Leverkusen ellen az Európa Ligában. Bár a meccset idegenben játssza a magyar csapat, Kubatov fontosnak tartotta, hogy praktikus tanácsokkal lássa el a kiutazó szurkolókat.

Így például azzal, hogy „hiába mondják magyarul a szexuális tartalmú dolgokat, azt egyébként le szokták fordítani az UEFA-ellenőrnek, aki leírja a jegyzőkönyvbe, és büntetést kaphat” a csapat. A legfontosabb mondandó a videó felénél jön csak. Ez arról a karlendítésről szól, amelyet a meccseken bemutat a Fradi tábora. Még nevet is adtak neki és így néz ki:

Kubatov erről azt mondja a videóban: „én beszéltem azzal a Tóni nevű sráccal, aki egy igazi jóindulatú, tisztességes magyar ember, és ezt a karlendítést kitalálta, és semmi kirekesztő gondolata nem volt.” Azt mondja, megpróbálták az UEFA-nak is elmagyarázni, hogy „kérem, önök ezt félreértik”.

Az UEFA-nak valószínűleg az a karlendítés jutott eszébe, amit nem egy Tóni nevű, jóindulatú magyar srác, hanem egy Adolf nevű, meglehetősen rosszindulatú német diktátor talált ki, és szintén előfordult stadionokban.

Német nézők karlendítéssel tisztelegnek. (Fotó: AFP / dpa) Fotó: Schirner Sportfoto

De van megoldás, és ezt Kubatov be is mutatja. Már jó ideje kérik a tábort, hogy két kézzel végezzék el a karlendítést, hiszen úgy nem lesz „félreérthető”. Innen át is adom a szót a pártigazgatónak: