Orbán Balázs is megdícsérte a Milánó főterén karlendítő Fradi-tábort

Ahogy tegnap írtuk, saját stílusában hangoltak a Fradi ultrái a Milan elleni Európa-liga meccs előtt (amit aztán a Ferencváros 2:0-ra megnyert).

A mérkőzés előtt a milánói dóm előtt felvett jelenetből kiderül, a Fradi-tábor rágyújtott a Tutti, avanti, Benito Mussolini (Mindenki előre, Benito Mussolini!) fasiszta lelkesítő nótára. Aztán közölte az előénekes/kápó, hogy tudja, Nyugaton, meg tán sehol sem szeretik, de akkor is büszkén menjen az egykezes szívtől az égig, ami egészen úgy tűnik, mintha a Mussolinit éltető fekete ruhás ultrák náci karlendítést imitálnának.

A klub egyébként minden nemzetközi meccs előtt megkéri a szurkolókat, hogy próbáljanak úgy szurkolni, hogy az ne tűnjön karlendítésnek, most is így tett:

„Tisztelettel megkérjük minden kedves szurkolónkat, hogy kerüljenek minden olyan kézmozdulatot, amelyet az UEFA náci karlendítésnek vagy antiszemita jelképnek értelmezhet, és erre figyelmeztessék szurkolótársaikat is. A »szívtől az égig« karmozdulat egy kézzel egyáltalán nem végezhető!”

Bár a videók alapján a klubvezetés (és a klubelnök Kubatov Gábor) szavait nem fogadta meg az összes, milánói dóm előtt felvonuló Fradi-ultra, Orbán Balázstól így is járt nekik a buksisimi, hiszen a szívtől az égig karlendítéssel hangoló ultrák nem fosztogattak, nem gyújtogattak, továbbá büszkén és méltósággal érkeztek Milánóba:

„Milánó, Piazza del Duomo. A Ferencváros magyar ultrái büszkén és méltósággal érkeztek az olasz városba, hogy támogassák csapatukat és emlékeztessék Európát arra, hogy van mit megvédenünk. Igazi hazafiak! Nem fosztogattak. Nem gyújtogattak. Nem támadtak rendőrökre. Nem törtek össze autókat. A pályán pedig történelmet írt a Ferencváros, 2–0-ra legyőzte a hétszeres BL-győztes AC Milant!”

Fotó: Facebook

Egyébként az olasz sajtót olvasva úgy tűnik, helyben is félreérthették a helyzetet.