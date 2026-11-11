Szigorítanák a törvényjavaslatot, ami ellehetetlenítené Kubatov Gábort a Fradi elnökeként

Szigorítaná a parlament illetékes bizottsága a sportvezetői összeférhetetlenségről szóló törvényjavaslatot, amire a fideszes média „lex Kubatovként” hivatkozik, utalva arra, hogy annak érvénybe lépése miatt Kubatov Gábor elveszíthetné nemrég megújított elnöki tisztségét a Ferencvárosban, írta a Magyar Nemzet.
A módosító indítvány nyolcadik pontja a javaslat 15/C. paragrafusát egészítené ki, az összeférhetetlenséghez tenne hozzá új kizáró okokat. Pontosabban eltiltaná a sportvezetői pozíciótól azt, aki
A parlamenti bizottság indoklása szerint „a rendelkezés egyértelművé teszi, hogy az országgyűlési képviselői és az európai parlamenti képviselői megbízatás megszűnésétől számított négy évig áll fenn az összeférhetetlenség a sportvezetői tisztséggel.”
Korábban Kubatov, valamint több sportjogász is felhozta, hogy az eredeti törvénytervezet alapján Kubatov Gábor nem feltétlenül lett volna kizárható a sportvezetésből: az ugyanis a jelenlegi országgyűlési képviselőkre vonatkozott, ő pedig már az idei választások óta nem az. Az eredeti javaslat még október végén került a parlament elé.
A korábban a Fradi ultrái által többször is megfenyegetett Kele János újságíró így kommentálta a szigorítást Facebook-oldalán:
„Nagyon úgy fest, igazam volt, amikor a magyar nyilvánosságban elsőként szúrtam ki, majd - szakértő jogászok kiváló meglátásaival erősítve - szinte egyedüliként képviseltem is azt a véleményt, hogy az ún. lex Kubatov első nekifutásra benyújtott szövege éppen a törvénytervezet kvázi névadójára nem vonatkozik. Legalábbis erre enged következtetni, miszerint az Országgyűlés Művelődési Bizottságának tiszás képviselői most olyan javaslatcsomagot nyújtottak be (és fogadtak is el) a tervezethez, amelynek több pontja is egyértelműen azt célozza, hogy a Fradi elnöke is érintettje legyen az új jogszabálynak.”
Egy igen régi rigmust is sikerült az aktuális helyzethez igazítaniuk, legalábbis szerintük.
Amint életbe lép az új törvény, miniszterek, államtitkárok, képviselők sem lehetnek vezetők 500-nál több sportolót igazoló sportszervezetben.
Hivatalosan is vidámabb napja van Kubatov Gábornak, mint Benjamin Netanjahunak.
„Kele Jani, kezdj el aggódni...” – üzenték a Fradi ultrái a 24.hu főmunkatársának, akivel arról is beszélgettünk, hogy maradhat-e egy fideszes politikus a legnépszerűbb magyar csapat élén, és hogy véletlen-e, hogy Fradiváros-ügyben éppen akkor közölte az államtitkár, hogy 11,2 milliárd játékosvásárlásra ment a pénzből, amikor Kubatov Gábor bejelentette: újra indulna a posztjáért.