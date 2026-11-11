Szigorítanák a törvényjavaslatot, ami ellehetetlenítené Kubatov Gábort a Fradi elnökeként

Szigorítaná a parlament illetékes bizottsága a sportvezetői összeférhetetlenségről szóló törvényjavaslatot, amire a fideszes média „lex Kubatovként” hivatkozik, utalva arra, hogy annak érvénybe lépése miatt Kubatov Gábor elveszíthetné nemrég megújított elnöki tisztségét a Ferencvárosban, írta a Magyar Nemzet.

A módosító indítvány nyolcadik pontja a javaslat 15/C. paragrafusát egészítené ki, az összeférhetetlenséghez tenne hozzá új kizáró okokat. Pontosabban eltiltaná a sportvezetői pozíciótól azt, aki

„b) bírósági nyilvántartásba vett párt első számú vezetője és vezető tisztségviselője,

c) volt országgyűlési képviselő, akinek e megbízatása megszűnése óta négy év még nem telt el,

d) volt európai parlamenti képviselő, akinek e megbízatása megszűnése óta négy év még nem telt el.”

A parlamenti bizottság indoklása szerint „a rendelkezés egyértelművé teszi, hogy az országgyűlési képviselői és az európai parlamenti képviselői megbízatás megszűnésétől számított négy évig áll fenn az összeférhetetlenség a sportvezetői tisztséggel.”

Korábban Kubatov, valamint több sportjogász is felhozta, hogy az eredeti törvénytervezet alapján Kubatov Gábor nem feltétlenül lett volna kizárható a sportvezetésből: az ugyanis a jelenlegi országgyűlési képviselőkre vonatkozott, ő pedig már az idei választások óta nem az. Az eredeti javaslat még október végén került a parlament elé.

A korábban a Fradi ultrái által többször is megfenyegetett Kele János újságíró így kommentálta a szigorítást Facebook-oldalán: