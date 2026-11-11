Szigorítanák a törvényjavaslatot, ami ellehetetlenítené Kubatov Gábort a Fradi elnökeként

sport

Szigorítaná a parlament illetékes bizottsága a sportvezetői összeférhetetlenségről szóló törvényjavaslatot, amire a fideszes média „lex Kubatovként” hivatkozik, utalva arra, hogy annak érvénybe lépése miatt Kubatov Gábor elveszíthetné nemrég megújított elnöki tisztségét a Ferencvárosban, írta a Magyar Nemzet.

A módosító indítvány nyolcadik pontja a javaslat 15/C. paragrafusát egészítené ki, az összeférhetetlenséghez tenne hozzá új kizáró okokat. Pontosabban eltiltaná a sportvezetői pozíciótól azt, aki

  • „b) bírósági nyilvántartásba vett párt első számú vezetője és vezető tisztségviselője,
  • c) volt országgyűlési képviselő, akinek e megbízatása megszűnése óta négy év még nem telt el,
  • d) volt európai parlamenti képviselő, akinek e megbízatása megszűnése óta négy év még nem telt el.”

A parlamenti bizottság indoklása szerint „a rendelkezés egyértelművé teszi, hogy az országgyűlési képviselői és az európai parlamenti képviselői megbízatás megszűnésétől számított négy évig áll fenn az összeférhetetlenség a sportvezetői tisztséggel.”

Korábban Kubatov, valamint több sportjogász is felhozta, hogy az eredeti törvénytervezet alapján Kubatov Gábor nem feltétlenül lett volna kizárható a sportvezetésből: az ugyanis a jelenlegi országgyűlési képviselőkre vonatkozott, ő pedig már az idei választások óta nem az. Az eredeti javaslat még október végén került a parlament elé.

A korábban a Fradi ultrái által többször is megfenyegetett Kele János újságíró így kommentálta a szigorítást Facebook-oldalán:

„Nagyon úgy fest, igazam volt, amikor a magyar nyilvánosságban elsőként szúrtam ki, majd - szakértő jogászok kiváló meglátásaival erősítve - szinte egyedüliként képviseltem is azt a véleményt, hogy az ún. lex Kubatov első nekifutásra benyújtott szövege éppen a törvénytervezet kvázi névadójára nem vonatkozik. Legalábbis erre enged következtetni, miszerint az Országgyűlés Művelődési Bizottságának tiszás képviselői most olyan javaslatcsomagot nyújtottak be (és fogadtak is el) a tervezethez, amelynek több pontja is egyértelműen azt célozza, hogy a Fradi elnöke is érintettje legyen az új jogszabálynak.”

sport kubatov gábor szigorítás fradi törvényjavaslat összeférhetetlenség sportvezető
Kapcsolódó cikkek

„Ha bántod a Fradit, halott leszel” – az FTC ultrái fenyegető üzeneteket mutattak fel az Újpest elleni futballmeccsen

Egy igen régi rigmust is sikerült az aktuális helyzethez igazítaniuk, legalábbis szerintük.

Herczeg Márk
futball

Parlament előtt a javaslat, ami kisöpörné Kubatov Gábort és Deutsch Tamást a klubelnöki pozíciójukból

Amint életbe lép az új törvény, miniszterek, államtitkárok, képviselők sem lehetnek vezetők 500-nál több sportolót igazoló sportszervezetben.

Székely Sarolta
sport

Újraválasztották Kubatov Gábort a Fradi elnökeként

Hivatalosan is vidámabb napja van Kubatov Gábornak, mint Benjamin Netanjahunak.

Mohos Máté
sport

A Fradiváros pénzei után nyomozott, megtalálták a Fradi ultrái

„Kele Jani, kezdj el aggódni...” – üzenték a Fradi ultrái a 24.hu főmunkatársának, akivel arról is beszélgettünk, hogy maradhat-e egy fideszes politikus a legnépszerűbb magyar csapat élén, és hogy véletlen-e, hogy Fradiváros-ügyben éppen akkor közölte az államtitkár, hogy 11,2 milliárd játékosvásárlásra ment a pénzből, amikor Kubatov Gábor bejelentette: újra indulna a posztjáért.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA