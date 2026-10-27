Újraválasztották Kubatov Gábort a Fradi elnökeként

„A Ferencváros elnöksége négyéves időszakra választott meg a klub elnökének! Köszönöm szépen a bizalmat!” – írta Kubatov Gábor a Facebookon, nem hozzátéve, hogy nem biztos, hogy meglesz az a négy év.
A fideszes klubelnök korábban arról adott hírt, hogy rekord részvétellel zárult a szavazás a klub közgyűlésén. Újraválasztása előtt pár órával pedig azt írta: „Én ugyanazzal a lendülettel, elszántsággal és vízióval vállalom a feladatot, ha önök is úgy akarják!”
Korábban arról is beszámoltunk, hogy Kubatov annak ellenére ment neki ismételten az elnökválasztásnak, hogy Magyar Péter miniszterelnök már egy hónapja bejelentette: összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a magyar sportban, mert „a fideszes politikusok hűbérbirtokukként kezelték a sportszövetségeket”.
Az erről szóló törvényjavaslatot aztán múlt szombaton nyújtotta be Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár. Magyar korábban azt ígérte: amint hatályba lépnek a jogszabályok, miniszter, államtitkár, országgyűlési vagy EP-képviselő, pártelnök, kormánybiztos, miniszteri biztos, helyettes államtitkár és több más meghatározó állami vezető nem tölthet be vezető tisztséget jelentős, 500-nál több sportolót igazoló sportszervezetben.
Hozzátette: a tilalom a tisztség megszűnését követő négy évig fennmarad, tehát ha valaki „holnaptól” nem országgyűlési képviselő vagy államtitkár, akkor „nem tud beejtőernyőzni” egy sportegyesület vezetésébe. Szeptemberi véleménycikkében Haszán Zoltán kollégám még azt írta Kubatovról a Fradiváros ügyével kapcsolatban:
„Kubatov Gábor 15,5 éve a Fradi elnöke. Az elég sok idő, hogy fideszes politikusból sportvezető is legyen. De a jelek szerint mégsem lett az, legalábbis sportszerű sportvezetővé másfél évtized alatt biztosan nem vált. Más magyarázat nincs arra, hogy nem érti, mi baj van azzal, hogy az FTC a kormánytól a Fradiváros felépítésére kapott közforintokból 11,2 milliárdot 38 focista megvásárlására költött.”
Már csak a készülő törvénymódosítás állhat az útjába.
A Fradi városépítés helyett 38 játékosra vert el 12 milliárd forint állami támogatást. AZ FTC elnöke pedig egyszer csak elfelejtette, hogy ő aggódott nemrég a bajnokság tisztességes lebonyolítása miatt. 25 milliárd forint visszafizetése a tét, amibe tényleg belerokkanna a Fradi.
Az FTC maga is ezt kérte.
Magyar Péter sajtótájékoztatón jelentette be a magyar sport és a politika szétválasztását. Vitézy Dávid szerint teljesen jogszerűtlen az MKIF-féle koncesszió.
Amint életbe lép az új törvény, miniszterek, államtitkárok, képviselők sem lehetnek vezetők 500-nál több sportolót igazoló sportszervezetben.