Kubatov újra a Ferencváros elnöke lenne

A Ferencváros nyolc nappal az elnökválasztó közgyűlése közölte, kik gyűjtötték össze a 9 fős elnökségbe kerüléshez szükséges ajánlásokat. Ahogy a Népszabadság írja, ez a testület választja majd meg a klub elnökét is, aki még mindig Kubatov Gábor, és aki annak ellenére is összegyűjtötte a támogatói aláírásokat, hogy Magyar Péter miniszterelnök már egy hónapja bejelentette, összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a magyar sportban, mert „a fideszes politikusok hűbérbirtokukként kezelték a sportszövetségeket”.

Vagyis hiába választják meg Kubatovot, a jövőben nem töltheti be az elnöki posztot. Bár ahogy a Népszabadság is írja, a névsort látva szinte biztos a Fidesz pártigazgatójának újraválasztása: