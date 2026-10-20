Kubatov újra a Ferencváros elnöke lenne

sport

A Ferencváros nyolc nappal az elnökválasztó közgyűlése közölte, kik gyűjtötték össze a 9 fős elnökségbe kerüléshez szükséges ajánlásokat. Ahogy a Népszabadság írja, ez a testület választja majd meg a klub elnökét is, aki még mindig Kubatov Gábor, és aki annak ellenére is összegyűjtötte a támogatói aláírásokat, hogy Magyar Péter miniszterelnök már egy hónapja bejelentette, összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a magyar sportban, mert „a fideszes politikusok hűbérbirtokukként kezelték a sportszövetségeket”.

Vagyis hiába választják meg Kubatovot, a jövőben nem töltheti be az elnöki posztot. Bár ahogy a Népszabadság is írja, a névsort látva szinte biztos a Fidesz pártigazgatójának újraválasztása:

  • Kubatov Gábor
  • Rákosi Gyula
  • Kökény Beatrix
  • Bánki József
  • Sike András
  • Füredi Annamária
  • Lipcsei Péter
  • Sas Sándor
  • Kucsera Gábor
  • Dr. Springer Miklós
  • Hidasi Gábor
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