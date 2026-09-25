Utóellenőrzést rendelt el a sportállamtitkárság a Fradivárosra adott 25 milliárd forint miatt

Utóellenőrzést rendelt el a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkársága a Fradiváros-projektre adott állami támogatás felhasználása miatt – jelentették be pénteken a Facebookon. A vizsgálatot a Ferencvárosi Torna Club kérte szeptember elején, miután a minisztérium nem fogadta el az elszámolását, elrendelte a támogatás visszafizetését és feljelentést tett az ügyben.

Az államtitkárság most közölte, jogszabályi keretek között vizsgálják meg, hogy jogszerűen használta-e fel az FTC a mintegy 25 milliárd forintnyi állami támogatást.

A Ferencváros szeptember 4-én jelentette be, hogy él az utóellenőrzés lehetőségével. Kubatov Gábor, a klub elnöke – aki még mindig nem érti – akkor azt mondta, nincs takargatni valójuk, minden szükséges dokumentumot átadtak, és bíznak a jogállami keretek között zajló eljárásban. Az FTC álláspontja szerint a Fradiváros az eredetileg tervezett formában külső okok miatt nem valósulhatott meg, a támogatás felhasználásának feltételeit pedig később a kormányhatározatokkal és a támogatói dokumentumok módosításával szabályosan megváltoztatták.

Az FTC 2016-ban és 2017-ben összesen 24,947 milliárd forint állami támogatást kapott a népligeti sporttelep fejlesztésére. Az eredeti tervek szerint a pénzt a Fradiváros első és második ütemének megépítésére fordították volna: több sportágat kiszolgáló csarnokok és egy labdarúgó-akadémia épült volna, a nagyszabású beruházás kapcsán azonban mindeddig egy kapavágás sem történt.

A Fradivárosra kapott csaknem 25 milliárd forint nagy részét végül nem az eredetileg tervezett beruházásra költötték. Több mint 11 milliárdot működési kiadásokra számoltak el, míg további 11,2 milliárd az FTC Labdarúgó Zrt.-hez került, amely ebből 2019 és 2024 között 38 futballista játékjogát vásárolta meg.