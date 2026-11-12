Megbokrosodott két, fiáker elé kötött ló, nekivágtattak egy szökőkútnak, majd elestek

A két megbokrosodott fiákerló pánikszerűen nekirohant egy szökőkútnak Ausztria fővárosában – írja a Heute.at. A bécsi Rotenturmstraßén szerdán este estek az aszfaltra a megijedt állatok, egyikükre félig a lovaskocsi is ráesett.

A Heute magazin egyik olvasójának felvétele.

A fiákerben nem tartózkodott senki a baleset idején. Az osztrák lap megkeresésére a bécsi hivatásos tűzoltóság szóvivője megerősítette a bevetést. A mentőegységek kiérkezésekor a lovakat ellátták, és a Stephansplatzra vitték őket.

A Pfotenhilfe nevű osztrák állatvédő egyesület sajtóközleményben reagált az esetre.

„A történtek ismét rámutatnak, hogy milyen veszélyes lovakat alkalmazni a hektikus városi forgalomban” – mondta Johanna Stadler, a szervezet ügyvezető igazgatója.

A Pfotenhilfe ezért azonnali szemléletváltást követel.

Nem Bécs lenne az első város, aki kitiltja a lovas kocsikat a város utcáiról. Sok ország már most is motorizált és lómentes alternatívákra támaszkodik a turisztikai kocsikázások terén a nagyobb városokban. New York például több mint 160 év után tiltotta be a lovas kocsikat októberben. A New York-i városi tanács döntésének értelmében a lovas kocsik 2028 júniusától lesznek kitiltva a városból.