Borízű hang #293 [hosszú]: Külföldi Viktor és a Buster Keaton-halászlé

Ügynökmúltjára – saját bevallása szerint – büszke, magabiztosan az ügynökjövőbe tekintő műsorunk az alábbiakról kívánja tájékoztatni a hallgatókat (szigorúan bizalmas):
A 444, így a Borízű hang is előfizetési díjakból, az olvasók/hallgatók/nézők befizetéseiből él. Most még csak a Belső Kör és Közösség előfizetői csomagok tulajdonosai hallgathatják/nézhetik a legfrissebb epizódot. A rövidebb, ingyenes változatot egy nap múlva közöljük. Fizessen elő a 444-re, mert előbb és hosszabban hallgathat, mi pedig működhetünk szépen tovább! (Használati útmutatónk az előfizetős verziók kezeléséhez mindenféle podcastalkalmazásokban.)
Ezt az adást csak Belső kör és Közösség csomagjainkkal érheted el.
Ha most fizetsz elő, rengeteg újdonság is vár rád a következő hónapokban.
Az egyik legismertebb magyar ügynök nincs rajta, mások tévedésből kerültek fel a nyitott akták adatbázisába. A politika gyors eredményt akart, de az új adatbázisból épp az nem derül ki, ki mit csinált valójában.
A gazdasági és energetikai miniszter szerint súlyos visszaéléseket tártak fel a program átvilágításakor.
Ki jár jobban, ki rosszabbul? Milyen szigorításokkal számoljunk? Milyen hatással lesz mindez a lakáspiacra? És az építőiparra? És még megannyi kínzó kérdés.
Múlt hét pénteken előbb megismertük a harmadik negyedéves GDP-adatot (ami keltett némi csalódást), majd megjelent a jövő évi költségvetés tervezete is. Akkor most örülünk?
Ki mennyit ülne Orbánért? NER-es csődhullám: Nanushka. Rogán Cili hány pont? Mbappé és a Liga becsicskul Kínának. Vas Gereben, Harapófogó Dániel, Maderspach Károlyné, öngyilkosság mozsárágyúval. A Dschingis Khan Mongóliában. Túl olcsó a benzin.
Ki mennyit ülne Orbánért? NER-es csődhullám: Nanushka. Rogán Cili hány pont? Mbappé és a Liga becsicskul Kínának. Vas Gereben, Harapófogó Dániel, Maderspach Károlyné, öngyilkosság mozsárágyúval. A Dschingis Khan Mongóliában. Túl olcsó a benzin.