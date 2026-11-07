Borízű hang #293 [hosszú]: Külföldi Viktor és a Buster Keaton-halászlé

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Ügynökmúltjára – saját bevallása szerint – büszke, magabiztosan az ügynökjövőbe tekintő műsorunk az alábbiakról kívánja tájékoztatni a hallgatókat (szigorúan bizalmas):

  • 00:00 Tartalomjegyzék. Jó és rossz fedőnevek. Miért nincs Esterházy apja a nyitottaktak.hu-n?
  • 04:16 Korniss Péter vallomása. Feledy Botond kirúgása.
  • 09:23 57-ben aláírni és 2026-ban Lázárnak számlázni.
  • 13:33 December 3: Borízú Live. Jegyek itt.
  • 14:32 Uj Péter harca a biztosítóval.
  • 18:15 Végre mozgolódnak a Kisfaludy-program körül. Félmilliárdos terasz Etyeken. Félmilliárd alatt csak hülyék lopnak.
  • 21:47 Konyókrityó: Terveet Kädet.
  • 27:15 Mandoki Leányfalun. Kelemen Hunor a Wikipedián, saját bevallása szerint.
  • 34:24 Álmiankban George Michael örökké él. Foreign accent syndrome és Külföldi Viktor.
  • 39:30 A Buster Keaton-halászlé.
  • 45:43 Uj Péter harca a lejárt jogosítványával.
  • 52:58 Praktikus életvezetési tanácsok Bede Mártontól kormányablakokhoz.
  • 56:00 Kamukraftsör-armageddon. Karamalz és mannheimi majmos sör.
  • 59:16 Ehető alma bukkant fel Mindszenten.

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