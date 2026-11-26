„A közjogi rendszerváltás szerintem abszolút jól működik, a politikai is, a közhangulati szintén, de a gazdaságihoz még türelem kell” – mondta Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter a 444-nek adott stúdióinterjújában.

„Az utolsó nyolc évben mélyen beleásták magukat ezek a [NER-es] cégek a magyar gazdaság szerkezetébe. Természetesen a magyar állam teljes támogatásával és helyzetbe hozásával” – Ruff szerint mindezzel a magyar állam rosszul járt, a NER-es cégek továbbra is roncsolják a gazdaságot, torzítják a versenyt. A miniszter szerint a magántőkealapok sokszor arra szolgáltak, hogy ezek a gazdasági csoportok elbújhassanak, ezért módosítanak törvényt.

A kormányok által adott hiteleket is említette. „Azt hiszem, ha a kedves nézők látnának egy ilyen szerződést, hogy ezek hogy működnek, akkor lehet, hogy nem kéne kávét inniuk még este sem” – mondta Ruff, aki szerint most látják igazán, „hogy a magyar állam hogyan pazarolta el mindannyiunk vagyonát a semmire, általában a lehető legrosszabb konstrukciókban. Hogyan adott kölcsön cégeknek arra, hogy vegyék meg a magyar állam cégeit. És ezekből nem egy van, hanem több száz.”

Türelmet kér ennek a helyzetnek a felszámolására, mivel szerinte óvatosnak kell lenniük, hogy ne omoljon össze a gazdaság a probléma kezelése közben.

A miniszter nem tart attól, hogy ha eltűnik a Fidesz gazdasági blokkja, a helyét egy tiszás blokk veszi át. „Erre ment rá 36 évünk. Ez a 70:30 világa, ez volt a Fidesz–MSZP, az Orbán–Gyurcsány-rendszer, erre mondtak nagyon hangos nemet április 12-én az emberek. Az biztos, hogy nem az az út, hogy a Tisza vagy valaki a Tiszára hivatkozva elkezdi a saját világát felépíteni” – mondta Ruff, hozzátéve, hogy ő is hall pletykákat, miszerint egyesek ilyesmit terveznek, de ha azt látja, hogy elindul ez a folyamat, nem mond le, hanem rendet tesz.

A parlamenti frakcióval kapcsolatot tartó miniszterként azt mondta, az egyik feladata a közösségét (legyen szó kormányról vagy frakcióról) mindig „a földön tartani”, hogy ne essenek az előző rezsim hibájába.

„Ki kell mozdulni ebből a parlament–Alkotmány utca tengelyből” – mondta Ruff, aki bár a hét nagyját Budapesten tölti, péntekenként vidéki fórumokra jár. Elmondása szerint nem csupán politikai indokból, de azért is, hogy lássa az Alkotmány utcán kívüli valóságot.

Ügynökakták: „Szerintem nem katarzist kell ilyenkor érezni”

„A frakció munkatársai az ország legjobb történészeivel egyeztetve kialakítottak egy jogszabályi csomagot, amit a magyar Országgyűlés elfogadott fideszes, KDNP-s és mihazánkos szavazatokkal együtt. A kormánytól független, a parlament alá rendelt ÁBTL [Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára] pedig ezt a jogszabályt végrehajtotta. Hogy a végrehajtásban milyen malőr esett, azt mindenki tudja, de ezen túl tény, hogy 35 év után ezek az iratok nyilvánossággá váltak” – mondta az ügynökakták nyilvánosságra hozatala körüli hibákról (mint például arról, hogy Lezsák Sándor úgy került a listára, hogy valójában őt figyelték meg). Arra, hogy Magyar Péter miért sejttette, hogy direkt szabotázs történt, azt mondta, elindult egy belső vizsgálat, meg kell várni annak az eredményét.

Ruff azt mondta, nem nekik kellett volna az iratokat nyilvánosságra hozni, hanem az őket megelőző politikai vezetéseknek. „Ők nem csinálták meg, mindenki tudja, hogy miért. Most ez megtörtént, és ennyi.” A kérdésre, hogy nem hiányolta-e a katarzist, azt mondta, „szerintem nem katarzist kell ilyenkor érezni, egyszerűen az volt a feladata a kormánynak, hogy amit a programjában leírt, azt megcsinálja”.

Feledy: Ha az ő minisztériuma felügyeli, nem vették volna fel

„Ez nem egy normális ország volt az elmúlt 16 évben. Nem volt normális az, hogy valaki egyszerre dolgozzon a kormányzatnak és az ellenzéknek. Erre nagyon kevés példa volt. Arra meg aztán még kevesebb példa volt, hogy valaki ezt nem mondja el, hanem eltitkolja” – mondta Ruff a Külügyi Intézet egykori vezetőjének, Feledy Botondnak az eltávolításáról.

Feledyt azután menesztette a minisztérium, hogy kiderült, külügyi elemző cége korábban több fideszes minisztériumnak is dolgozott tanácsadóként, amit aztán eltitkolt a külügyminisztériumi interjúja során. Feledy cége egyébként állítása szerint a Tisza Pártnak is készített elemzéseket a választások előtt, politikai megbízatásairól pedig semmit nem mondott a Partizánnak, ahol elemzős műsorokban is szerepelt.

Ruff szerint elképzelhető, hogy normális demokráciákban egy szakértő két egymással versengő pártnak dolgozik, a Fidesz-kormányok idején azonban súlyos morális, etikai és politikai kérdéseket vet ez fel.

„Lehet mondani, hogy másfajta standardok vannak különböző embereknél, de azért ne relativizáljuk el ezt a 16 évet” – mondta Ruff, aki felidézte, hogy a Fidesz-kormányok alatt ellenzéki szereplőket listáztak, „hogy ha valakinek megbicsaklott a nyelve, akkor Bohár Dániel és Deák Dániel rászállt”, hogy „közpénzmilliárdokból működött a gépezet”, amivel „lelkileg, fizikailag, gazdaságilag” tették tönkre az ellenzéki hangokat.