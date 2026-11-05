Lezsák Sándor nem volt ügynök, informatikai hiba miatt került közéjük

„A nyitottaktak.hu adatbázisában Lezsák Sándor neve informatikai hiba következtében jelent meg. Lezsák Sándor neve ugyan szerepel a mágnesszalagokon, de nem hálózati személyként, hanem megfigyeltként” – olvasható az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának közleményében.

Hozzáteszik, hogy „az eset hátterében technikai hiba áll, amelynek kivizsgálása és elhárítása folyamatban van. Az adatbázis érintett részének felülvizsgálatát megkezdtük, és megtesszük a szükséges intézkedéseket a hasonló esetek megelőzése érdekében. Az okozott félreértésért Lezsák Sándortól ezúton is elnézést kérünk!”

Lezsák Sándor, az MDF alapítója, volt parlamenti képviselő, a lakiteleki Hungarikum Liget tulajdonosa a Fidesz egyik legfontosabb szövetségese volt az elmúlt évtizedekben. Lezsák szerdán azt írta a Facebookon, nem ügynök volt, hanem őt figyelték meg, és „mindenki, aki ezt az aljas hazugságot terjeszti, a bíróság előtt fog felelni érte”.