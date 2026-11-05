Magyar Péter bocsánatot kér Lezsák Sándortól

„Mivel telefonon nem sikerült elérnem Lezsák Sándort, ezért itt szeretnék tőle bocsánatot kérni, amiért a Levéltár informatikai rendszerének hibája miatt tévesen bekerült a neve a hálózati személyek nyilvántartásába” – írta ki Magyar Péter.

Az ÁBTL is bocsánatot kért korábban. A 444 információi szerint egy Excel-adathiba okozhatta a téves információt, amit a levéltár csütörtök reggel kijavított. „A technikai hiba kivizsgálását megkezdtük, és dolgozunk annak elhárításán. Felülvizsgáljuk az adatbázis érintett részét, és megtesszük a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy hasonló hiba a jövőben ne fordulhasson elő" - írta közleményében a levéltár.

Bíró András Zsolt, a Magyar Turán Szövetség elnöke és Lezsák Sándor az Ősök Napja hagyományőrző fesztiválon Bugacon 2025. augusztus 9-én Fotó: Ujvári Sándor/MTI/MTVA

Lezsák Sándor, az MDF alapítója, volt parlamenti képviselő, a lakiteleki Hungarikum Liget tulajdonosa a Fidesz fontos szövetségese volt az elmúlt évtizedekben. Neve komoly meglepetést keltett a Nyitott Akták oldal szerdai indulása után. Bár jó néhány volt és jelenlegi politikus szerepelt a nyilvánosságra hozott beszervezési és hálózati adatbázisban, Lezsák volt az egyetlen olyan országos politikus, akinek az érintettsége korábban, történeti kutatásokban nem merült fel.

Lezsák Sándor szerdán határozottan jelezte, hogy valójában ő nem működött együtt az állambiztonsággal, sőt, a lakiteleki találkozó házigazdájaként, a népi irányzat képviselőjeként éppen hogy őt figyelték meg, és valójában megfigyeltként is szerepel az aktákban.

A hiba általában is kétséget keltett sokakban azzal kapcsolatban, hogy mennyire megbízható a nyilvánosságra hozott adatbázis. Úgy tudjuk, az ÁBTL-nél ezt kivételes, egyedi hibának látják, ami nem fordulhatott elő egyébként nagy számban.

A Fidesz még Magyar nyilatkozata előtt reagált: „Követeljük, hogy Magyar Péter kérjen bocsánatot azoktól, akiket a kommunisták után most a Tisza is megalázott, besározott, emberi méltóságukban meggyalázott. Követeljük, hogy a teljes honlapot tegyék elérhetetlenné addig, amíg megnyugtatóan nem tudják megállapítani, ki volt együttműködő, és ki volt megfigyelt. Követeljük a politikai felelősség megállapítását: Tarr Zoltánnak mennie kell!” – írta Bóka János frakcióvezető.