A Tisza nem vesz részt az ügynökakták miatt összehívott nemzetbiztonsági bizottsági ülésen

„A Tisza nem vesz részt a Fidesz alvállalkozói által hétfőre összehívott nemzetbiztonsági bohóckodáson” - posztolta Magyar Péter nem sokkal azután, hogy a nemzetbiztonsági bizottság mi hazánkos elnöke, Apáti István nyílt ülést hívott össze hétfő reggel 8 órára az „ügynökbotránnyal kapcsolatban”.
A miniszterelnök azt írta, rövidesen lesznek valódi nemzetbiztonsági témák. Addig pedig eldöntheti a Mi Hazánk, hogy Orbán vagy Kádár volt a nagyobb államférfi. A tiszások távolmaradása azt jelenti, hogy Apáti Istvánon kívül csak a fideszes Hegedűs Barbara és Horváth László vehet részt az ülésen.
Apáti István az ülés összehívásakor jelezte, hogy az ülésen meg kell jelennie az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára vezetőinek. Apáti egy nappal azután döntött erről, hogy kiderült, a nyitottaktak.hu adatbázisában Lezsák Sándor neve informatikai hiba következtében jelent meg. Lezsáktól Magyar Péter is bocsánatot kért.
Egy nappal azután, hogy kiderült, Lezsák Sándor neve informatikai hiba következtében jelent meg a hálózati személyek között.
Mert tévesen bekerült a neve a hálózati személyek nyilvántartásába.
A levéltár bocsánatot kér.