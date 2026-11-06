A Tisza nem vesz részt az ügynökakták miatt összehívott nemzetbiztonsági bizottsági ülésen

POLITIKA

„A Tisza nem vesz részt a Fidesz alvállalkozói által hétfőre összehívott nemzetbiztonsági bohóckodáson” - posztolta Magyar Péter nem sokkal azután, hogy a nemzetbiztonsági bizottság mi hazánkos elnöke, Apáti István nyílt ülést hívott össze hétfő reggel 8 órára az „ügynökbotránnyal kapcsolatban”.

A miniszterelnök azt írta, rövidesen lesznek valódi nemzetbiztonsági témák. Addig pedig eldöntheti a Mi Hazánk, hogy Orbán vagy Kádár volt a nagyobb államférfi. A tiszások távolmaradása azt jelenti, hogy Apáti Istvánon kívül csak a fideszes Hegedűs Barbara és Horváth László vehet részt az ülésen.

Magyar Péter
Fotó: Bankó Gábor/444

Apáti István az ülés összehívásakor jelezte, hogy az ülésen meg kell jelennie az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára vezetőinek. Apáti egy nappal azután döntött erről, hogy kiderült, a nyitottaktak.hu adatbázisában Lezsák Sándor neve informatikai hiba következtében jelent meg. Lezsáktól Magyar Péter is bocsánatot kért.

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