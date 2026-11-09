Kontroll: Orbán Viktor öccsét is utolérhette a Tisztítótűz művelet

Közös akcióban az NNI és az NVVH, Budapesten és Pest megyében több helyszínen zajlanak elfogások és házkutatások egy embercsempészettel kapcsolatos ügyben – írja a Police.hu.

A közlemény szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozói, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársai két folyamatban lévő büntetőeljárásban egyszerre, közösen hajtanak végre nyomozati cselekményeket. Budapesten, valamint Pest megye két településén több embert fogtak el. Az eljárás alá vont személyeknél jelenleg is tartanak a házkutatások.

Azt ígérik, a bűncselekmények részleteiről és a nap folyamán végrehajtott nyomozati cselekményekről várhatóan délután adnak még hírt.

A Kontroll.hu a közösségi oldalán azt írta, „utolérhette Orbán Áront is a Tisztítótűz művelet”. A lap információi szerint Orbán Viktor volt miniszterelnök öccse, Orbán Áron is az elfogottak között lehet.

Az NVVH az elsők között kezdte vizsgálni az Orbán Áronhoz köthető vízumügyet – részletezi a Kontroll –, „amelyben korábbi sajtóinformációk szerint a volt miniszterelnök öccsének cége vietnámi állampolgárokat íratott be a Pécsi Tudományegyetem kétnapos életmentő tanfolyamára, ami megkönnyíthette számukra a schengeni vízum megszerzését. Orbán Áron a vízumkérelmek elbírálásának felgyorsítása érdekében egy miniszterelnöki biztosnál is közbenjárt.”

Erre a közlésre Magyar Péter miniszterelnök is reagált a közösségi oldalán, ahol azt írta: „Sajtóinformációk szerint őrizetbe vették Orbán Viktor testvérét, Orbán Áront embercsempészet gyanújával. Az NVVH és a Nemzeti Nyomozó Iroda folytatja a nyomozást.”

Felhívtuk Unger Annát, az NVVH elnökét, aki annyit megerősített, hogy egy olyan embercsempészettel kapcsolatos ügyben zajlanak a nyomozati cselekmények, amelyet a hivatal magához vont a megalakulását követően. Neveket nem említett Unger, részletesebb tájékoztatást ő is délutánra ígért.

Hívtuk Orbán Áront is, de nem vette fel a telefonját.

A Telex mindeközben azt írta, „az „Orbán Áron köreit ismerő források a Telexnek megerősítették a hétfői akció tényét, de azt nem tudják, hogy a volt miniszterelnök öccsét őrizetbe vették-e”. A lap szerint ugyanakkor az biztosra vehető, hogy „Orbán Áronhoz köthető ingatlanhoz vonult ki hétfő reggel a TEK”.

A vietnámi ügyről korábban ebben a cikkünkben írtunk.

Frissítés: a történtekre fb-posztban reagált Orbán Viktor volt miniszterelnök.