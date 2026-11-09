Robbanás történt egy törökországi acélgyárban, legalább 16 ember meghalt

Legalább 16 ember meghalt, további 13 pedig megsérült egy robbanásban, amely a nyugat-törökországi Izmir kikötőváros közelében, egy vas- és acélgyárban történt.

A hatóságok szerint valamennyi halálos áldozat és sérült a Habas üzemben dolgozott, amely Törökország egyik vezető acélgyártójához tartozik. A helyszínen készült felvételeken hatalmas tűz látható a gyár területén, amelyből magas füstoszlop emelkedik a levegőbe.

A helyi kormányzó szerint a robbanás dél körül történt, miután összeomlott egy daru, amely egy cserekazánt szállított. A lezuhanó anyagok az alattuk lévő kemencébe estek, és ez okozta a robbanást.

Szemtanúk beszámolói szerint a robbanásba beleremegett a föld. Egyikük először azt hitte, hogy földrengés történt.

Fotó: SERVET ULKU/Anadolu via AFP

A vállalat közleménye szerint a baleset az üzem egyik elektromos ívkemencéjén végzett, előre tervezett karbantartási munkálatok során következett be.

Süleyman Elban, Izmir tartomány kormányzója a sajtónak azt mondta, hogy feltehetően még mindig vannak emberek a romok alatt.

Recep Tayyip Erdoğan török elnök a hétfői kormányülés után megerősítette a halálos áldozatok számát, és közölte, hogy vizsgálat indult a történtek miatt, miközben a kutatási és mentési munkálatok tovább folytatódnak. Az elnök azt is elmondta, hogy két sérült állapota súlyos.

A BBC török nyelvű szolgálata a helyi sajtó beszámolóira hivatkozva azt írja, hogy legalább öt embert őrizetbe vettek. (BBC)