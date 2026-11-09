Több mint 10 évet kapott Russell Brand

nők elleni erőszak

Russell Brandet összesen 10 év és 6 hónap börtönbüntetésre ítélték – írja a BBC.

A színész/zenész/tévés nemi erőszak miatt 9 év börtönt kapott, emellett további három szexuális bántalmazásért is elítélték:

  • 9 hónapra ítélték, amiért 2004-ben egy londoni bárban megfogta egy nő mellét.
  • 18 hónapot kapott, amiért 2004-ben vagy 2005-ben a londoni Choice FM rádió stúdiójában megragadta egy nő arcát, megcsókolta, majd megfogta a mellét és a fenekét.
  • 8 hónapra ítélték, amiért 2009-ben, egy Channel 4-es produkció forgatásán a beleegyezése nélkül egy kolléganője ágyékához nyomta a fejét.

A három szexuális bántalmazásért kiszabott büntetést párhuzamosan kell letöltenie, vagyis ezek közül csak a leghosszabb, 18 hónapos büntetés adódik hozzá a nemi erőszak miatt kiszabott 9 évhez. Brandnek így összesen 10 év és 6 hónap börtönbüntetést szabtak ki. A brit törvények szerint a büntetése kétharmadát mindenképpen le kell ülnie, csak azután engedhetik feltételesen szabadlábra.

A bíró szexuális ragadozónak nevezte Brandet, aki szerinte 2023-ban csak a hírneve és a társadalmi státusza miatt úszta meg a felelősségre vonást. Ekkor születtek az első tényfeltáró cikkek a színész bántalmazásairól.

A színész nem reagált az ítéletre, de amikor kikísérték, a feleségének azt tátogta: „Szeretlek!

Fotó: RASID NECATI ASLIM/Anadolu via AFP

Russell Brandet a múlt héten találta bűnösnek a bíróság, de akkor még nem lehetett tudni, mennyit fog kapni. Az 51 éves férfit a tárgyaláson könyörtelen, kiszámított és manipulatív szexuális ragadozóként írták le. Azzal vádolták, hogy nőket erőszakolt meg egy hotelszobában, egy bár mosdójában és londoni luxusházában. Szexuálisan bántalmazott nőket a munkahelyükön, többek között egy rádióállomáson és egy tévéstúdióban is. Russell Brand minden vádpontot tagadott korábban, és ártatlannak vallotta magát. Ügyéről itt olvasható cikkünkben írtunk részletesen.

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Az 51 éves férfit a tárgyaláson könyörtelen, kiszámított és manipulatív szexuális ragadozóként írták le. Az ítéletet hétfőn fogják kihirdetni.

Székely Sarolta
külföld