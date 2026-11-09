Tűz ütött ki egy kínai toronyházban, legalább 14-en meghaltak

Az észak-kínai Sanhszi tartomány székhelyén, Tajjüanban lévő toronyházban helyi idő szerint vasárnap délután öt óra körül csaptak fel a lángok. Az oltás több mint két órán át tartott, majd még órákig folytatták a mentést a tűzoltók.

Először öt halálos áldozatról lehetett tudni, de a hatóságok által megerősített legfrissebb adatok szerint tizennégy ember vesztette életét a tűzben. Az épületből harmincnyolc embert szállítottak kórházba, írja az MTI.

Azt még vizsgálják, hogy mi okozta a tüzet a város központjában álló toronyházban.

Tajjüan egy nagyjából öt és félmillió lakosú város Pekingtől mintegy négyszáz kilométerre délnyugatra. Több mint 2500 éve városi ranggal rendelkező lakott hely, jelentős fém- és vegyipari központ, történelme során számos kínai dinasztia székhelye volt.