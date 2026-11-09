Unikornist láttak a perkátai Őzikertben

Tegnap óta van egy unikornis az Őzikertben, írták az alábbi fotóhoz a perkátai mini vadaspark közösségi oldalán:

Ami nyomban élénk vitát váltott ki a felületen, a kommentelők egy része ugyanis aggódni kezdett a példány csekélynek vélt életképessége miatt, míg egy másik része azt is megfontolandónak vélte, hogy kilőjék az állatot, lévén, hogy a természet nem tűri a selejtet.

Mivel a posztból semmilyen további részletre nem derült fény, felhívtuk az Őzikertet, melynek munkatársa ugyan nem tudott hosszabban rendelkezésünkre állni, de annyit elmondott: az őzek ősszel elveszítik az agancsukat, aztán növesztenek helyette másikat. És nem feltétlenül egyszerre veszítik el, azaz a szóban forgó állat fejéről rövidesen lehullik a másik szarv, és nem lesz többé unikornis.

Kár. De addig is jól néz ki. És hát tényleg: hiába néz ki elsőre úgy, mintha az egy szarv a feje közepéből nőne ki, ha jobban megnézzük, nem ez a helyzet.

Már megint egy illúzióval kevesebb.