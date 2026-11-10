A miniszterelnök Orosz László Pétert nevezte ki a Nemzeti Információs Központ főigazgatójának

Magyar Péter november 10-ei hatállyal Orosz László Pétert nevezte ki a titkosszolgálati csúcsszerv, a Nemzeti Információs Központ főigazgatójának. A nemzetbiztonsági ezredest Baka András köztársasági elnök egyben dandártábornokká nevezte ki.

Fotó: Németh Dániel/444

A Nemzeti Információs Központ korábban a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ átalakulásával jött létre, majd a Belügyminisztériumtól 2020-ban átkerült Rogán Antal minisztériumához. A szervezetet 2024 eleje óta Hatala Anna vezette, őt 2026 nyarán mentette fel Magyar Péter. A Nemzeti Információs Központ polgári felügyelete Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterhez tartozik.

Orosz László Péter az önéletrajza szerint 2001-ben végzett közgazdászként a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, majd 2002-től a hírszerzésért felelős titkosszolgálatnál, az Információs Hivatalnál dolgozott. A szervezetnek volt a NATO, az EU, a belgiumi és a londoni összekötője is. A Nemzeti Információs Központnál idén július óta dolgozik. Angolul, németül és szerbül beszél.