A Miniszterelnökség úgy válaszolt a kormányzati kommunikáció hiányosságaira irányuló kérdésekre, hogy érdemben semmit sem mondott

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) hétfői állásfoglalásában kritizálta a kormányzati kommunikációt. Például kifogásolták, hogy fél évvel az új kormány megalakulása után sem szervezték meg minden minisztériumban a gyors információszolgáltatást, ezért az újságírók gyakran lassan vagy egyáltalán nem kapnak választ a kérdéseikre.
A Telex az állásfoglalással kapcsolatban kérdéseket küldött a Miniszterelnökség sajtóosztályának és a kormányszóvivőknek. Arra is rákérdeztek, hogy melyik minisztériumokban nem állt még fel önálló sajtóosztály, és mi az oka annak, hogy gyakran egyáltalán nem vagy nagyon lassan érkeznek válaszok a sajtómegkeresésekre.
A Miniszterelnökség azt válaszolta, hogy a beérkezett leveleket a sajtóosztály munkatársai témák és felelősök szerint rendszerezik. A nem a Miniszterelnökség hatáskörébe tartozó megkereséseket az illetékes tárcáknak vagy társosztályoknak továbbítják, a Miniszterelnökség hatáskörébe tartozó kérdéseket pedig a szükséges szakpolitikai információk beszerzése után válaszolják meg.
Emellett „több olyan sajtókérdés is érkezik hozzánk, amelyek megválaszolása nem tartozik a kormány hatáskörébe, amelyek kapcsán nincs vagy még nincs kormányzati álláspont, amelyekben még nem született releváns döntés, illetve amelyekre a kért válasz már korábban elhangzott”.
Így nem derült ki, hogy melyik minisztériumokban nem állt még fel az önálló sajtóosztály, és az sem derült ki, hogy miért nem kapnak válaszokat az újságírók.