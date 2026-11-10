A Miniszterelnökség úgy válaszolt a kormányzati kommunikáció hiányosságaira irányuló kérdésekre, hogy érdemben semmit sem mondott

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) hétfői állásfoglalásában kritizálta a kormányzati kommunikációt. Például kifogásolták, hogy fél évvel az új kormány megalakulása után sem szervezték meg minden minisztériumban a gyors információszolgáltatást, ezért az újságírók gyakran lassan vagy egyáltalán nem kapnak választ a kérdéseikre.

A Telex az állásfoglalással kapcsolatban kérdéseket küldött a Miniszterelnökség sajtóosztályának és a kormányszóvivőknek. Arra is rákérdeztek, hogy melyik minisztériumokban nem állt még fel önálló sajtóosztály, és mi az oka annak, hogy gyakran egyáltalán nem vagy nagyon lassan érkeznek válaszok a sajtómegkeresésekre.

A Miniszterelnökség azt válaszolta, hogy a beérkezett leveleket a sajtóosztály munkatársai témák és felelősök szerint rendszerezik. A nem a Miniszterelnökség hatáskörébe tartozó megkereséseket az illetékes tárcáknak vagy társosztályoknak továbbítják, a Miniszterelnökség hatáskörébe tartozó kérdéseket pedig a szükséges szakpolitikai információk beszerzése után válaszolják meg.

Ruff Bálint, Miniszterelnökséget vezető miniszter Fotó: Bankó Gábor/444

Emellett „több olyan sajtókérdés is érkezik hozzánk, amelyek megválaszolása nem tartozik a kormány hatáskörébe, amelyek kapcsán nincs vagy még nincs kormányzati álláspont, amelyekben még nem született releváns döntés, illetve amelyekre a kért válasz már korábban elhangzott”.