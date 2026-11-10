A parajdi sóbánya elbocsátja az alkalmazottak felét

A tavaly májusban beomlott és azóta is üzemen kívül lévő parajdi sóbánya 120 alkalmazottjából két héten belül 60-tól megválik az Országos Sótársaság (Salrom) – írja az Agerpres.

A parajdi sóbányát 2025 nyarán árasztotta el a víz, azóta többnyire kényszerszabadságon voltak a bánya alkalmazottai, de most a sóipari cég szerkezetátalakítási programra hivatkozva bejelentette a tömeges leépítést. Az elbocsátandó személyek mind bányászok, többségük még munkaképes korú, míg négyen-öten várhatóan legfeljebb egy éven belül nyugdíjba vonulhatnak.

A drónnal 2025. június 18-án készített felvételen a parajdi Só-szoros azon a része, ahol betört a víz a bányába. Fotó: Kiss Gábor/MTI/MTVA

A Hargita megyei munkaerő-elhelyező ügynökség osztályvezetője, Jánó Edit Andrea szerint várhatóan nehézségeket fog okozni az újbóli munkavállalás az elbocsátott dolgozóknak, mert Parajdon nem nagyon van munka: Székelyudvarhely, ahol van a munkavállalási igénynek megfelelő mennyiségű megüresedett állás, 40 km-re van. Az ügynökség igyekszik majd pályaorientációs beszélgetésekkel és átképzésekkel segíteni a munkakeresőket.

Nemrég újabb 30 nappal, november 6-tól december 5-ig meghosszabbították a vészhelyzetet Parajdon, mivel még nem végezték el a bányakatasztrófa sújtotta terület biztonságossá tételéhez szükséges munkálatokat, és a régi bányajáratok térségében továbbra is fennáll az omlásveszély. (via Transtelex)