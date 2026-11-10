„A politika vonuljon ki a tudományos életből” – üzeni a szakszervezet az ügynöklistás fiaskó után

Közleményt adott ki kedden a múlt heti ügynöklistás hibára reagálva a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete. A szervezet a közleményt kiállásnak szánta az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában (ÁBTL) dolgozó kollégák mellett, „elismerve magas színvonalú szakmai munkájukat”. A szakszervezet szerint

„kimondottan politikai kérésre, a Tisza Párt vállalásának teljesítése érdekében került sor az ÁBTL-ben őrzött »ügynökakták« néven futó levéltári anyag gyors nyilvánossá tételére”.

Szerintük ez az eset „jól példázza, hogy ha a mindenkori politikai hatalom igyekszik a kulturális intézményrendszert közvetlenül befolyásolni – akár csak sürgetni egy dokumentum, lista, adatbázis mielőbbi közreadását – akkor előfordulhat, hogy visszafordíthatatlan károkat okoz”. A múlt hiteles feltárását, dokumentumainak kutathatóságát és a minél szélesebb körű hozzáférést alapvető fontosságúnak tartja a szakszervezet, de a közleményük arra utal, hogy a politikai elvárásnak nem szabad a szakmai alapokat felülírniuk.

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„Elvárjuk, hogy a közös múltunk anyagainak megőrzéséhez a mindenkori kormány biztosítsa a megfelelő tárgyi és anyagi feltételeket, de a politika egyszer és mindenkorra vonuljon ki a tudományos életből a közgyűjteményi és közművelődési területen és bízza a szakmai anyagokat a szakmai szereplőkre” – írták.

Az ügynöklistás botrány után felajánlotta a lemondását a levéltári főigazgató. Cseh Gergő Bendegúz a parlament nemzetbiztonsági bizottságának elmaradt ülése után arról is beszélt, hogy rossz minőségű és strukturálatlan adatokat kaptak az Alkotmányvédelmi Hivataltól, egy ömlesztett adatállományból kellett strukturált, közzétehető adatbázist készíteniük. Egy bizonyos kód 164 esetben nem ott volt elhelyezve az ömlesztett szövegben, ahol a többi esetben, és amikor az informatikai rendszer segítségével megpróbálták elszeparálni az adatokat, azok ebben a 164 esetben külön mezőbe kerültek, hálózati személyként.