A Lezsák-botrány miatt felajánlotta a lemondását Cseh Gergő Bendegúz levéltár-főigazgató

Felajánlotta a lemondását Cseh Gergő Bendegúz. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója a 24.hu cikke szerint a Parlamentben közölte ezt, ahol a nemzetbiztonsági bizottság a múlt szerdán közzétett ügynökaktákkal kapcsolatban felmerült „aggályok és ellentmondások” tárgyában hallgatta volna meg az ÁBTL vezetőit.

Azt ugyan előre lehetett tudni, hogy a bizottság tiszás tagjai nem mennek el a mihazánkos elnök, Apáti István által kezdeményezett ülésre – amely így el is maradt –, Cseh Gergő Bendegúz és vezetőtársai azonban megjelentek a helyszínen. Apáti István „mint országgyűlési képviselő” ugyanakkor „beszélgetést” kezdeményezett a megjelentek körében, amit az ÁBTL vezetése elfogadott. Ezt Apáti „bevállalós és tökös” dolognak, „kellemes meglepetésnek” nevezte.

Cseh itt megismételte a 24.hu szerint, hogy elnézést kért Lezsák Sándortól és az összes érintettől a hibáért, amelyet péntekre elhárítottak.

Cseh Gergő Bendegúz a nemzetbiztonsági bizottsági „beszélgetésen”, 2026. november 9-én Fotó: Kocsis Zoltán/MTI/MTVA

A főigazgató már péntek reggel kilátásba helyezte a lemondását. A Kossuth rádió Felkelő c. műsorában arról beszélt, „a hibáért az első számú vezetőnek kell vállalni a felelősséget”. Kifejtette ugyanott, hogy rövid határidővel egy több mint 60 ezer nevet tartalmazó adatállomány alapján kellett strukturált online adatbázist létrehozniuk az informatikusoknak, ennek során történt „az incidens”.

Cseh kijelentette, szakmailag úgy tisztességes, hogy elhárítják a hibát, és utána felajánlja a fenntartónak a lemondását. Az Országgyűlés majd eldönti, hogy ezek után igényt tart-e a munkájára, jegyezte meg.

Szerda délelőtt hozták nyilvánosságra a rendszerváltás előtt keletkezett, az ÁBTL-ben őrzött állambiztonsági iratok egy részét, mintegy 60 ezer 1990 előtti ügynök nevét és adatait a nyitottaktak.hu oldalon. A szóban forgó informatikai hiba miatt a hálózati személyek között 164 megfigyelt, köztük Lezsák Sándor volt országgyűlési képviselő neve is szerepelt. Lezsáktól utóbb nemcsak Cseh Gergő Bendegúz, hanem Magyar Péter miniszterelnök is elnézést kért.