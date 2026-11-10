Az exjobbikos Bencsik János szerint az egész munkásságából nem egy antiszemita ember képe rajzolódik ki

Az exjobbikos, Fidesz-kormány alatt diplomatává vált Bencsik János a Facebookon reagált a Copenhagen Post róla készített cikkére és annak visszhangjára. A dán lap kedves hangvételű cikket írt a volt politikus dániai életéről, de a rasszista, antiszemita múltjáról nem számolt be. A lap főszerkesztője később ezért bocsánatot is kért.

Bencsik azt írta, nem gondolta, hogy bárkit is érdekel majd Magyarországon az interjúja. Sokat változott az elmúlt 15-20 évben, sok mindent árnyaltabban lát, és vállalja a felelősséget azért, amit politikusként és újságíróként tett. Azoktól pedig bocsánatot kér, akiket megbántott.

Bencsik János 2019-ben Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

Bencsik úgy gondolja, hogy az egész munkásságából nem egy antiszemita ember képe rajzolódik ki. Szerinte a 2010 és 2013 között megjelent ezernyi cikke közül választották ki azt a néhányat, amikből kiragadott mondatokkal antiszemita képet lehetett róla rajzolni. Szerinte azért 2019-ben vádolták meg antiszemitizmussal, mert akkor nyílt meg az esélye, hogy a néppártosodó Jobbik együttműködjön a baloldali ellenzékkel, így a Fidesz elemi érdeke volt a jobbikosok hiteltelenítése.

Diplomata kinevezéséről pedig azt írta, azért került a közszférába, mert a piacon nem kapott munkát politikusi múltja miatt. Bár már korábban biztatták, hogy váltson oldalt, nem árulta el a pártját. „Végül egy ismerősöm segítségével, személyes ajánlás alapján, 2022 novemberében kerültem a Külügyminisztérium állományába. Sokat vívódtam előtte, mert tudtam, minek fog kívülről látszani: egy volt ellenzéki politikust megvett a Fidesz. De fontosabb volt, hogy el tudjam tartani a családomat, minthogy attól féljek, mit gondolnak rólam mások. Ma is ugyanígy döntenék.”

Bencsik szerint azután került kommunikációsan vert helyzetbe, hogy diplomáciai kinevezése másnapján az exjobbikos Volner Jánosról is kiderült, hogy külszolgálatba küldik. Neki azonban ehhez az ügyhöz nem volt köze.

„Szeretném lezárni ezt a fejezetét az életemnek. Szeretném, ha az alapján ítélnének meg, aki vagyok, és amit csinálok” – zárta bejegyzését.