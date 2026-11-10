Egy hosszabb ideje már rendkívülinek számító időjárási jelenség érte el hazánkat

Kedden az történt, ami az ország nagy részén már nagyon régóta nem: esni kezdett. És nem csak szemerkélt, csapkodott az eső, csöpörészett itt-ott rövidebb-hosszabb (jellemzően rövidebb ideig), ahogyan az mostanában jó esetben történt, hanem kiadós esőzés vette kezdetét lényegében az észak-keleti megyéktől eltekintve egész országban. Nézzétek csak!

Az Időkép szerint ez még csak az első hulláma az esőnek, de mint látszik, az ország középső részén sok helyen így is leesett 24 óra alatt 10-12 milliméternyi, sőt, Dunaföldvár-Harta térségében 16 milliméternyi csapadék. Ma már estig marad is ez a borongós idő (feltehetően még előrébb hozva az egyébként negyed öt körül esedékes besötétedést), és sokfelé várható továbbra is eső, főleg a középső és keleti országrészben.

A csapadék következő, jelentősebb hulláma szerda éjjel érkezik, ez elsősorban az ország déli és keleti felét fogja érinteni, írja a meteorológia portál. A rettenetesen aszályos nyár után ez igazán jó hír, még akkor is, ha ma a kettős fronthatás miatt sokan panaszkodhatnak fejfájásra, migrénre, keringési panaszokra.