Egy kínai férfi mozgó autóból küldözhetett adathalász sms-eket Magyarországon

Közérdekű üzem ellen elkövetett információs rendszer vagy adat megsértésével gyanúsítja az NNI azt a férfit, aki mozgó gépkocsiból működtetett, hamis mobil-bázisállomással zavart meg egy szolgáltatói hálózatot, és rendőrségi értesítésnek álcázott adathalász SMS-eket küldött.

Az ügy részleteiről közös sajtótájékoztatót tartott a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Yettel Magyarország Zrt. és a Nemzeti Nyomozó Iroda.

Ez volt az első ilyen jellegű, felderített bűncselekmény Magyarországon.

Egy magyarországi mobilszolgáltató július közepén olyan, térben folyamatosan változó hálózati rendellenességeket észlelt, amiket nem lehetett visszavezetni hagyományos műszaki hibára. Július 17-én továbbították az adatokat az NNI-nek, közben több előfizető a rendőrség nevében küldött, közlekedési jogsértésre hivatkozó SMS-t jelentett be a hatóságoknál. Az üzenetekben azt állították, hogy a címzett járművével közlekedési jogsértést követtek el Budapesten, és a részletek megtekintéséhez, illetve az ügy rendezéséhez egy internetes hivatkozás megnyitását kérték. Feladóként a RENDORSEG megnevezés jelent meg, de a link nem a rendőrség hivatalos ügyintézési felületére vezetett.

SMS Blaster

A szolgáltatói hálózati adatok, az ügyfélbejelentések meg az üzenetek érkezési helyének és idejének elemzése alapján az NNI kibernyomozóiban és a telekommunikációs szolgáltató szakembereiben felmerült, hogy az eseményeket egy ún. Fake eNB, vagyis hamis bázisállomás okozza, aminek a célja a tömeges üzenetek megjelenítése. Ez az ún. SMS Blaster támadás, a gyakorlatban a tömeges csaló üzenetek továbbítására kialakított rádiótechnikai eszközrendszer és módszer gyűjtőneve. Ez egy olyan hordozható tárgy, ami valódi bázisállomásnak adja ki magát. Megtévesztő rádiójelet sugároz, ezért a közelében lévő telefonok rövid időre leválhatnak a szolgáltató valódi hálózatáról, és a hamis állomáshoz kapcsolódhatnak. Ezen időszak alatt a telefon szolgáltatói elérése szünetel, egy időre megszakad vagy korlátozottá válik. A támadás tehát egyszerre alkalmas a felhasználók megtévesztésére és az elektronikus hírközlési hálózat rendeltetésszerű működésének akadályozására.

A szolgáltatói adatok szerint július 13–22. között 88 235, a hamis bázisállomáshoz kapcsolódással összefüggő hálózati eseményt észleltek. Ez nem a sértettek száma, mivel egy készülék többször is megjelenhetett az észlelések között.

Rendőrségi akció

Az NNI Digitális Bűnözés Elleni Főosztály felderítői az adatelemzés után a rádiófrekvenciás jel forrásának azonosításához több szakmai partnert is bevontak. A mérések arra utaltak, hogy a berendezést egy mozgó autóban üzemeltetik. Amikor ez bizonyossá vált, a nyomozók néhány nap alatt megszervezték a műveletet, és a mozgó egységek és mérőállomások adatai alapján képesek voltak nyomon követni a tettest.

Július 22-én a jel forrását előbb Budapest területén észlelték, majd onnan dél felé haladt. A hatóságok az M6-os autópályán, majd Baranya megyében is követték a járművet és benne a berendezést. A kocsit végül Pécsen állították meg, és elfogták a 27 éves kínai sofőrt.

A kocsi hátsó ülésén olyan rádiótechnikai berendezést találtak, ami a gyanú szerint alkalmas volt hamis mobil-bázisállomás működtetésére, a szolgáltatói hálózat befolyásolására és csaló SMS-ek továbbítására. Lefoglalták a berendezést és az autót.

A kibernyomozók közérdekű üzem ellen elkövetett információs rendszer vagy adat megsértésének bűntettével gyanúsították meg a férfit, majd bűnügyi őrizetbe vették. A bíróság azóta már el is rendelte a letartóztatását.