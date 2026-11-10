Elkezdődött a HUN-REN átvilágítása

A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat új vezetése elkezdte a HUN-REN központi szervezeti egységeinek auditját azzal a céllal, hogy a feladatokat racionalizálják, a párhuzamosságokat megszüntessék és a működést hatékonyabbá tegyék – közölte a szervezet.

A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat székháza az Alkotmány utcában 2026 tavaszán Fotó: Marton Nagy/MARTON NAGY PHOTO

Azt írják, az átvilágítás – aminek az eredményeit majd nyilvánosságra hozzák – kiterjed a jelenlegi működést érintő vezetői döntésekre, szerződésekre, kötelezettségvállalásokra és kifizetésekre, amik a működéshez és a közfinanszírozási szerződésben vállalt feladatok teljesítéséhez kapcsolódnak. „Az audit alapján hozott intézkedések biztosíthatják a HUN-REN központi szervezeti egységeinek transzparens működését, a közpénzek hatékony és a korábbinál takarékosabb felhasználását” – írják.

Stipsicz András a HUN-REN elnöke azt mondta:

„Fontosnak tartom, hogy olyan szervezeti és finanszírozási struktúra alakuljon ki, amely jobban tükrözi a gazdasági realitásokat és a kutatók, valamint a társadalom számára is elfogadható.”

Stipsicz András a HUN-REN átlátható, gazdaságos működési feltételeinek megteremtését és a hatékonyság növelését meghatározónak nevezte a kutatóintézet-hálózat hosszú távú jövője szempontjából is. Azt mondta: