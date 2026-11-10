Illusztráció: random futó Santa Barbara partjainál 2021 októberében Fotó: JASON WHITMAN/NurPhoto via AFP

Stephen King regények felütéseihez hasonló hírről számolt be kedden a BBC: nyomozásba kezdett a rendőrség Santa Barbara városában, ahol harminc versenyző jelentett rosszullétet a kaliforniai kisvárosban megrendezett félmaraton után, a legkülönbözőbb és nem tipikus tünetekkel.

A Santa Barbara Cottage kórház arról tájékoztatta a hatóságokat, hogy a vasárnapi verseny után „szokatlan tünetegyütteseket” észleltek több versenyzőnél is.

A tünetek okait, áll a rendőrség közleményében, ez idáig nem sikerült azonosítani, bár gyanús, hogy a nagy meleg közrejátszott abban, hogy ennyi embert kellett ellátni.

A kórház üzemeltetői szerint váratlanul nagy számban jelentkeztek a verseny után olyanok, akik rosszul érezték magukat. A verseny szervezői szerint a futósátrakból 15 versenyzőt kellett kórházba szállítani feltehetően kiszáradás miatt. Összesen 27 embert láttak el.

A többségüket, 24 futót, rövid átvizsgálást követően hazaengedtek, de hárman még mindig a kórházban vannak, stabil állapotban.

Az tény, hogy sokkal melegebb idő volt a verseny időpontjában, mint szokott: 27 Celsius-fokot mértek, ami távolról sem nevezhető átlagosnak november elején,még Kaliforniában sem, de azért rekkenő hőségnek sem lehet nevezni.

Az egyik futó, akit kórházban ápoltak, eszméletvesztésről és emlékezetkiesésről számolt be. Egy másik azt mondta: nagyon fura élmény volt, és többen azt mondták, hallucinációik voltak, és nem emlékeznek egyes szakaszaira a versenynek.

„Nem vágom, hogy a fokozott meleg mit tud tenni a testtel, de soha nem láttam korábban olyat, hogy valaki ne emlékezett volna a futása egy jelentős részére” – nyilatkozta az egyik futó.

A rendőrség egyelőre nem tájékoztatta a sajtót a nyomozás eredményeiről. (BBC)