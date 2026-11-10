Hadházy Ákos: Rogán Cecília megúszta 180 ezres büntetéssel a tihanyi medencés luxusvillája illegális építését

„Rogán Cecíliát kemény 120 ezer + 60 ezer forintra büntette eddig a veszprémi kormányhivatal a minden tekintetben illegálisan épült tihanyi medencés luxusvillája építése miatt” – írta Facebookján a volt parlamenti képviselő. Hadházy Ákos szerint „az egyik »komoly« büntetést örökségvédelmi bírságként kapta, mert a földmunkák előtt nem történt régészeti feltárás”, míg a másik súlyos, több tízezer forintos tétel talajvédelmi bírság volt.

Azt nem árulták el a közérdekű adatkérésére, hogy van-e még folyamatban valamilyen eljárás a szabálytalan luxusvilla-építkezés miatt, írta a volt képviselő, aki szerint „azért eddig még egy ejnye-bejnyét sem kapott, hogy a tihanyi hegyoldalban »szőlő és gazdasági épület« helyett egy parkot, úszómedencét és egy többszintes luxusvillát sikerült építenie”.

Még 2022 februárjában a 444-en írtunk róla először, hogy Rogán Antal exnejének a védett óvári hegyen lévő telkén nagy valószínűséggel engedély nélküli munkálatok zajlanak. A választások után, 2022 nyarán így nézett ki a telek és a rajta nem véletlenül egy nagy, fekete paraván mögött folyó építkezés. Rogán Cecíliát 2022 tavaszán megbírságolták, és a megyei kormányhivatal megtiltotta az építőipari kivitelezési tevékenységet is a telken, de hiába.

Építkezés 2022 nyarán Fotó: Németh Dániel/444.hu

Hadházy aztán 2023-ban számolt be arról, hogy Rogán Cecília instaposztjai alapján a tiltás ellenére elkészült, és nagyon szép lett a villa. Tavaly aztán Rogán Antal volt felesége újabb ingatlant vett Tihanyban, amivel a vízpart felé megduplázta a nyaralóját.

Mai posztjában Hadházy azt is felidézte, hogy egy eleve illegálisan épített nyaralót újítottak fel, azaz romboltak le két szinttel a föld alá, és építettek helyére egy többszintes luxusvillát medencével. Azt is írta: „Miután olyan sajtóhírek érkeztek pár hónapja, hogy néhány hasonló villatulajdonost komolyabban megbüntettek és néhány bontást és legalább az úszómedence megszüntetését is előírt a hatóság, közérdekű adatigényléssel fordultam a veszprémi kormányhivatalhoz. Sajnos azonban úgy tűnik,Tihanyba még mégsem ért el a rendszerváltás”.