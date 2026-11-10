Hatalmas tömegbaleset volt egy bolgár autópályán, tizenegyen meghaltak, mintegy ötven sérült került kórházba

Tömegbaleset történt kedden egy kelet-bulgáriai autópályán, tizenegy ember életét vesztette, és mintegy ötven embert szállítottak kórházba – jelentette be Rumen Radev bolgár miniszterelnök. A ködös időjárás miatt rengeteg jármű csúszott, illetve csapódott egymásba a Szófiát és Burgaszt összekötő, kétszer háromsávos A1 autópálya mindkét oldalán Jambol város közelében. A helyszínen készült felvételeken látható, hogy összetört autók és teherautók torlódtak egymásra, több jármű felborult vagy lesodródott az útról.

A helyszínen tartott sajtótájékoztatón Ljubomir Nikolov belügyminisztériumi vezető azt mondta, hogy először egy busz és egy teherautó ütközött össze a Burgasz felé vezető oldalon, majd ezt követően csúszott egymásba több jármű is. Többen az autójukban rekedtek. Pontos adatok még nincsenek a tragédiáról, mert a mentési munkálatok még tartanak.

Rumen Radev közleményében tragédiának nevezte a balesetet, és jelezte, hogy a helyszínre fog látogatni. Épp Bulgáriában tartózkodik Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, aki részvétét fejezte ki, és közölte, hogy a szerencsétlenség miatt lerövidíti látogatását.