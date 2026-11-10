Magyar: Konstruktív partnerek leszünk az uniós költségvetésnél, de első a nemzeti érdek

Magyar Péter miniszterelnök a Friedrich Merz német kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatón a berlini kancellári hivatalban 2026. november 10-én Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Kedd kora délután Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztató tartott Friedrich Merz német kancellár oldalán Berlinben. A magyar kormányfő hétfőn érkezett a német fővárosba a kétoldalú találkozóra.

Magyar a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Magyarország konstruktív partner lesz az Európai Unió következő hétéves költségvetésének tárgyalása során, de mindvégig tekintettel lesz a magyar érdekre, és abból nem enged majd.

Mivel 27 európai ország fogadja el a hétéves költségvetést, és mindenkinek eltérő érdekei vannak, Magyar komoly vitákra számít.

A miniszterelnök szerint Magyarország számára kiemelten fontos, hogy az agrár- és kohéziós források és a „nemzeti borítékok” finanszírozása érdemben ne csökkenjen.

(A „nemzeti borítékok” az Európai Unió agrár- és kohéziós támogatási rendszerében használt, egyes országokra vonatkozó fix pénzügyi kereteket jelentik.)

Magyar arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy további érdemi módosításokra van szükség a magyar befizetéseket illetően, mert a jelenlegi javaslat alapján Magyarország az egyik legnagyobb nettó befizető, ami szerinte nem elfogadható.

(MTI)