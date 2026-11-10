Markolóval, közel egy órán keresztül bontotta a kormányzati épületet egy kínai férfi

Markológéppel támadt egy kormányzati szolgáltatóközpontra egy kínai férfi Senhszi tartományban. A 47 éves férfi közel egy órán keresztül rombolta az épület bejáratát, mire a rendőrök elfogták.

Az eset november 9-én történt Fengtung Új Városban. Az interneten terjedő videókon jól látható, ahogy a gép betöri az épület bejáratát, majd megrongálja a homlokzatot. Sajtóinformációk szerint az épület legalább hat helyen megrongálódott.

A man has driven an excavator into a Chinese government affairs centre in Shaanxi, demolishing entrances and damaging several buildings amid an alleged dispute over unpaid villagers’ compensation. https://t.co/Oc3mDSxATt — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 9, 2026

Egy szemtanú arról beszélt, hogy az emberek megijedtek, és senki sem próbált közbelépni. A szolgáltatóközpont egyik dolgozója azt mondta, hogy evakuálták az épületet, a személyzet és az ügyfelek biztonságban el tudták hagyni a központot. A munka már délután újraindult néhány ügyfélszolgálati pultnál.

A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra a férfi indítékát. Az Al Jazeera értesülései szerint a lebontott otthonú falusiaknak járó, kifizetetlen kártérítés miatti vita állhatott a háttérben. (via ndtv.com)