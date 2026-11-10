Még nem kapták meg az október 23-ára ígért jutalmat a paksi védekezésben részt vevő vízügyesek

„A jelenleg is zajló munkálatok miatt azonban az érintettek körének tisztázása, az adatok feldolgozása több időt vesz igénybe és csak később kezdődhetett meg a forrásátcsoportosítás” – írta a Telexnek az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) arra a kérdésre, hogy miért nem kapták meg a paksi védekezésben részt vevő vízügyesek a beígért jutalmat.

Magyar Péter szeptember elején jelentette be, hogy javasolja a kormánynak, hogy minden résztvevő kitüntetésben és jutalomban részesüljön október 23-án. Az október 9-ei kormányinfón pedig már azt mondta, hogy a kormány 1083 embernek ad egyhavi juttatást, és a célra 889 millió forintot különítettek el a központi költségvetésben. Azt ígérte, az elismerést október 23-án adják át a paksi védekezésben és a fenékküszöb építésében részt vevő belügyeseknek, rendőröknek, közutasoknak, az OVF, a paksi atomerőmű és a Műszaki Egyetem munkatársainak.

Magyar Péter a paksi fenékküszöb építésénél Fotó: Kiss Dániel/MTI/MTVA

Az elmúlt napokban az OVF több munkatársa is megkereste a Telexet, hogy még mindig nem kapták meg a beígért jutalmat, és a csúszás okáról sem tájékoztatták őket. A lap megkeresésére az Élő Környezetért Felelős Minisztérium azt írta, hogy a kérdéseket továbbították az illetékeseknek. Az OVF pedig azt válaszolta, hogy a vízügyi dolgozók természetesen megkapják a jutalmat, viszont a folyamat csúszik.