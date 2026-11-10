Robbanások hallatszottak a szaúdi fővárosban, egy ballisztikus rakétát elfogtak

Több robbanás is hallatszott kedden kora reggel a szaúdi fővárosban, Rijádban. A hatóságok figyelmeztető üzenetet küldtek a lakosok mobiltelefonjaira, amelyben arra szólították őket, hogy a légi fenyegetés miatt keressenek menedéket, de később a szaúdi polgári védelem feloldotta a riasztást.

Képünk illusztráció. Fotó: FATEMEH BAHRAMI/Anadolu via AFP

A Szaúd-Arábia vezette katonai koalíció nem sokkal ezután bejelentette, hogy elfogott egy ballisztikus rakétát, amivel a jemeni húti lázadók támadták a várost. A tájékoztatás szerint a hútik manőverező robotrepülőgéppel is támadni próbálták Rijádot. Az éjszaka beszámoltak egy másik, az ország déli részére tartó ballisztikus rakéta megsemmisítéséről is.

Szaúd-Arábia, a világ legnagyobb nyersolaj-exportőre az iráni támogatású húti milícia ismételt támadásainak célpontja, írja az MTI. A jemeni háború 2014-ben robbant ki, amikor a húti milícia elfoglalta a fővárost, Szanaát, ami 2015-ben kiváltotta a Rijád által vezetett katonai koalíció beavatkozását.

A felek 2022-ben fegyverszünetet kötöttek, de a harcok idén nyáron újra kiújultak, megnyitva ezzel a közel-keleti háború új frontját. Az elmúlt hetekben a húti lázadók a Vörös-tengeren közlekedő olajszállító hajókat, az Aramco finomítóit és tárolóterületeit, valamint a vállalat székhelyét vették célba.

Vasárnap a hútik vállalták a felelősséget a Rijád üzleti központja ellen elkövetett támadásokért, ahol szemtanúk szerint az Aramco olajipari óriásvállalat egyik felhőkarcolója megrongálódott. A szaúdi hatóságok támadási kísérletről beszéltek, amely kisebb károkat okozott.